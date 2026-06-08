Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Наука

Названы лекарства, при приеме которых интенсивный спорт не рекомендован

Фарм-эксперт Милованова: спорт лучше ограничить при приеме пяти групп лекарств
Alfonso Soler/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые группы лекарств чаще всего требуют ограничения интенсивных занятий спортом. Среди них антикоагулянты, бета-адреноблокаторы, диуретики, статины, сахароснижающие препараты и некоторые другие препараты, рассказала «Газете.Ru» фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

«Антикоагулянты (варфарин, ривароксабан) и антиагреганты (клопидогрел, аспирин) подавляют свертывание крови. При контактных видах спорта (единоборства, футбол, хоккей, горные лыжи) даже небольшая травма ведет к массивному внутреннему кровотечению. Требуется исключение травмоопасных видов спорта. Бета-адреноблокаторы (метопролол, бисопролол) урежают пульс и блокируют его учащение при нагрузке. Пациент чувствует, что «не выкладывается», хотя сердце работает на пределе. Результат — резкое падение давления и обморок», — объяснила специалист.

Диуретики (фуросемид, гидрохлоротиазид) тоже опасно принимать при занятиях спортом. Во время тренировки организм теряет жидкость и электролиты. Диуретики усиливают эти потери. Возникают судороги, падение давления, нарушения ритма сердца.

«Статины (аторвастатин, симвастатин) могут вызывать мышечную боль и слабость. У физически активного пациента боль после тренировки — норма, но на фоне статинов та же боль может быть первым признаком рабдомиолиза — разрушения мышечной ткани с риском острой почечной недостаточности. При появлении мышечной боли на фоне приема статинов необходимо сдать кровь на креатинфосфокиназу (КФК). Сахароснижающие препараты (инсулин, глибенкламид) и спорт повышают риски гипогликемии, ведь интенсивная нагрузка снижает глюкозу. Симптомы: слабость, дрожь, холодный пот, потеря сознания», — заметила фармэксперт.

Лекарства и спорт совместимы при соблюдении правил и после консультации с врачом. Лучше не начинать интенсивные тренировки в первую неделю приема препарата.

Ранее кардиолог рекомендовал сердечникам работать на огороде только вечером и с перерывами из-за рисков для здоровья.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!