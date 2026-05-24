Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Какие возбудители скрываются в стоячей воде, рассказал инфекционист

Врач Неронов: при поливе рассады на даче можно заразиться кишечной палочкой
gbbot/Shutterstock/FOTODOM

Во время полива стоячей водой рассады можно заразиться инфекцией. Наибольшую опасность представляют бактерии кишечной группы: кишечная палочка (E. coli), сальмонеллы, кампилобактерии, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Они попадают в емкости со стоками, птичьим пометом с крыш, при смыве с почвы после ливней. В стоячей воде размножаются условно-патогенные микроорганизмы родов Pseudomonas и Bacillus.

«При поливе лейкой или шлангом с распылителем образуется мелкодисперсная взвесь. Вдохнув ее, вы можете доставить бактерии в дыхательные пути. Но самый частый сценарий — фекально-оральный. Работая в огороде, вы касаетесь земли, растений, инвентаря. Если после этого не вымыть руки и взяться за еду или лицо, микроорганизмы попадают в ЖКТ. Кроме того, патогены оседают на листьях салата, зелени, ягодах, корнеплодах. Если урожай не промыть тщательно и съесть сырым, риск кишечной инфекции возрастает многократно», — рассказал врач.

Лабораторный анализ воды — золотой стандарт, но есть косвенные признаки, которые должны насторожить: мутность, осадок, пленка на поверхности, неприятный запах. Если емкость стоит под водостоком с крыши, где гнездятся птицы, или рядом с компостной ямой, септиком, загоном для животных, то такую воду лучше не использовать для полива культур, употребляемых в пищу сырыми.

«Простейшая фильтрация через мелкоячеистую сетку удалит крупный мусор, который может повредить рассаду. Для снижения бактериальной нагрузки можно добавить в емкость с водой древесную золу (горсть на 10 л) или использовать природные сорбенты (цеолит). Храните воду в закрытых, непрозрачных баках в тени – это замедляет размножение микроорганизмов», — дал совет доктор.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов рассказывал о признаках заражения болезнью Лайма от клещей.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!