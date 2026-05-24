Какие возбудители скрываются в стоячей воде, рассказал инфекционист

Во время полива стоячей водой рассады можно заразиться инфекцией. Наибольшую опасность представляют бактерии кишечной группы: кишечная палочка (E. coli), сальмонеллы, кампилобактерии, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Они попадают в емкости со стоками, птичьим пометом с крыш, при смыве с почвы после ливней. В стоячей воде размножаются условно-патогенные микроорганизмы родов Pseudomonas и Bacillus.

«При поливе лейкой или шлангом с распылителем образуется мелкодисперсная взвесь. Вдохнув ее, вы можете доставить бактерии в дыхательные пути. Но самый частый сценарий — фекально-оральный. Работая в огороде, вы касаетесь земли, растений, инвентаря. Если после этого не вымыть руки и взяться за еду или лицо, микроорганизмы попадают в ЖКТ. Кроме того, патогены оседают на листьях салата, зелени, ягодах, корнеплодах. Если урожай не промыть тщательно и съесть сырым, риск кишечной инфекции возрастает многократно», — рассказал врач.

Лабораторный анализ воды — золотой стандарт, но есть косвенные признаки, которые должны насторожить: мутность, осадок, пленка на поверхности, неприятный запах. Если емкость стоит под водостоком с крыши, где гнездятся птицы, или рядом с компостной ямой, септиком, загоном для животных, то такую воду лучше не использовать для полива культур, употребляемых в пищу сырыми.

«Простейшая фильтрация через мелкоячеистую сетку удалит крупный мусор, который может повредить рассаду. Для снижения бактериальной нагрузки можно добавить в емкость с водой древесную золу (горсть на 10 л) или использовать природные сорбенты (цеолит). Храните воду в закрытых, непрозрачных баках в тени – это замедляет размножение микроорганизмов», — дал совет доктор.

