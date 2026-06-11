Как не поссориться с партнером в отпуске, рассказал психолог

Около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. Чтобы избежать этого, нужна техника предотпускного договора, – рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Дома у каждого из партнеров есть свои привычные роли и укрытия. Один уходит на работу, другой занимается детьми, третий уединяется в кабинете. Эти невидимые границы снижают трение. В отпуске же эти буферы исчезают. Вы оказываетесь в замкнутом пространстве 24 на 7, и от каждого совместного решения — куда пойти, что съесть, во сколько встать — начинает накапливаться раздражение. К тому же оба партнера часто приезжают с завышенными ожиданиями от идеального отдыха, и любое несовпадение реальности с картинкой из головы начинает приписываться ближнему. Он не то предложил, не так улыбнулся, недостаточно хочет развлекаться», — объяснила Шпагина.

Чтобы избежать этого, нужна техника предотпускного договора. Еще до того, как вы купили билеты, сядьте и честно обсудите четыре ключевые вещи.

«Первое — бюджет. Кто сколько тратит, кто платит за ужин, можно ли покупать сувениры без согласования. Финансовые конфликты в отпуске возникают внезапно и разрушают настроение мгновенно. Второе — режим дня. Один хочет спать до обеда, другой — встречать рассвет. Если это не обсудить заранее, один всю поездку будет чувствовать себя заложником другого. Третье и, пожалуй, самое важное — право на одиночество. Каждому человеку нужно время побыть одному, даже в самом романтическом путешествии. Заранее договоритесь, что пара часов в день, когда каждый занимается своими делами — читает, гуляет, сидит в телефоне, — это не отвержение, а нормальная потребность. И четвертое — священные занятия каждого. Если для одного обязательный ритуал — утренний кофе на балконе, а для другого — вечерний заплыв, то эти ритуалы нельзя нарушать, они – личная батарейка», — отметила психолог.

Еще один важный пункт — распределение ответственности. Заранее решите, кто отвечает за логистику, кто за выбор ресторанов, а кто за аптечку. Когда каждый знает свою зону, меньше поводов для претензий. Психологическая подготовка к отпуску важнее, чем упаковка чемодана. Потратьте час на разговор до поездки — и сэкономите неделю нервов в поездке.

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