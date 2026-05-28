Психолог объяснила, как возникает феномен «отпускного похмелья»

Иногда люди после возвращения из отпуска испытывают тяжесть и тревогу. Это состояние получило название феномен «отпускного похмелья», и возникает оно, когда человек покупает путешествие на заемные средства, рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Главный разрушитель радости — это долг, в который вы влезли, чтобы этот отдых оплатить. Психологи называют это эффектом «оплаченного счастья в кредит». Когда человек покупает путешествие на заемные средства, его мозг лишается двух ключевых компонентов удовольствия — предвкушения и чистых воспоминаний. В норме накопление на отпуск само по себе приносит радость. Каждый отложенный рубль — это маленький шаг к мечте, и дофаминовая система вознаграждает вас за этот процесс. Вы мысленно проживаете поездку еще до ее начала, и это продлевает удовольствие на недели и месяцы», — рассказала психолог.

Когда же вы платите кредитными деньгами, механизм ломается. Вы получаете отпуск без предвкушения, а сразу после возвращения получаете счет. И вот здесь включается когнитивный диссонанс: ваш мозг не может одновременно наслаждаться воспоминанием о море и тревожиться о предстоящих платежах.

«Воспоминания окрашиваются в серый цвет, а в голове крутится не «как было красиво», а «сколько я теперь должен». Кроме того, работает эффект «оплаченного страдания». Когда вы расплачиваетесь за уже полученное удовольствие, каждая транзакция по погашению кредита воспринимается как потеря, а не как инвестиция. Вы не чувствуете, что «закрываете счастливые дни», вы чувствуете, что «отдаете деньги за то, что уже закончилось». Это создает иллюзию, что отдых стоил вам не той суммы, которую вы потратили, а той, которую вы продолжаете терять сейчас. И эта сумма с каждым месяцем кажется все больше», — рассказала Шпагина.

Парадокс в том, что один и тот же отпуск, оплаченный из накоплений, принес бы в два раза больше счастья. Первый раз — в процессе откладывания, когда вы строите планы и предвкушаете. Второй раз — в воспоминаниях, которые не отравлены чувством вины или тревоги.

Ранее Елена Шпагина рассказывала о механизме, заставляющем людей покупать мошеннические курсы быстрого заработка.

 
