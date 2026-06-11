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Названы лекарства, при приеме которых стоит иметь дома экстренную контрацепцию

Фармаколог Ших: при приеме тератогенных препаратов важно не допускать беременности
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

При приеме ретиноидов, средств от эпилепсии, лекарств для лечения ревматоидного артрита и псориаза, антикоагулянтов, статинов и иммуносупрессоров особенно важно заранее приобрести средства экстренной контрацепции на случай незащищенного полового акта. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты компании «Гедеон Рихтер» и Сеченовского университета.

Эти препараты обладают тератогенным действием — способностью проникать через плаценту и повышать риск тяжелых врожденных пороков развития, особенно на ранних сроках беременности.

«Мы видим устойчивый рост потребления двух классов препаратов — ретиноидов (препаратов от акне) и инкретинов (пептидных метаболических гормонов для продления чувства сытости). Мы сочли важным обратить внимание как врачебного сообщества, так и самих пациенток на особенности их приема в контексте планирования беременности», — отметила Анна Похитонова, руководитель департамента коммуникаций фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России.

Дополнительное внимание специалисты уделяют популярным препаратам для снижения веса. На фоне похудения у многих женщин восстанавливается овуляция и повышается вероятность зачатия. Кроме того, некоторые инкретины могут снижать всасывание оральных контрацептивов, что требует использования дополнительных методов защиты.

«Если мы говорим о ретиноидах, беременность нежелательна в интервале от полугода до двух лет после завершения их применения. А еще есть состояния, при которых женщины принимают пожизненную терапию препаратами с тератогенным действием», — пояснила зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского, член-корреспондент РАН, профессор Евгения Ших.

В таких ситуациях специалисты рекомендуют заранее обсудить контрацепцию с врачом. Если же произошел незащищенный половой акт или основной метод предохранения подвел, может использоваться экстренная контрацепция.

«Это как раз экстренная контрацепция с левоноргестрелом: доступный, безрецептурный метод, который тем эффективнее, чем быстрее его применить. Эти препараты можно иметь в аптечке «на всякий случай», — пояснила акушер-гинеколог компании «Гедеон Рихтер» Ольга Крумкач.

Ранее врач рассказала, какие обследования нужно пройти при планировании беременности.

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