Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Найден способ диагностики опухолей мозга за несколько минут

NatCan: алгоритм ИИ научили определять 102 типа опухолей нервной системы
Сергей Мирный/РИА Новости

Немецкие ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая способна определять тип опухоли мозга по обычным микроскопическим изображениям тканей всего за несколько минут с точностью 87-88%. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Сегодня для точной классификации опухолей мозга обычно используются молекулярно-генетические исследования. Они считаются золотым стандартом диагностики, однако требуют дорогостоящего оборудования и нередко занимают до двух недель.

Разработанный исследователями алгоритм Hetairos позволяет получить аналогичную информацию значительно быстрее. Вместо сложных генетических тестов система анализирует уже имеющиеся цифровые изображения образцов тканей, которые получают после биопсии или операции.

Для обучения искусственного интеллекта ученые использовали более 11 тысяч изображений опухолей от 9606 пациентов из 11 медицинских центров разных стран. В результате алгоритм научился распознавать 102 молекулярных подтипа опухолей центральной нервной системы.

«Во время испытаний точность системы в случаях высокой уверенности достигала 87-88%. Кроме того, при сравнении с опытными специалистами алгоритм чаще ставил правильный диагноз. В среднем Hetairos выдавал результат через 12 минут после загрузки изображения, тогда как стандартная молекулярная диагностика занимала около 12 дней», — отмечают разработчики.

Исследователи добавили, что система не должна заменять существующие методы обследования. Вместо этого она может использоваться как инструмент для быстрого получения важной информации об опухоли, особенно в клиниках, где доступ к современным генетическим исследованиям ограничен.

Ранее ученые нашли способ получить «отдохнувший» мозг без сна.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!