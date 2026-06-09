Ученые нашли способ получить «отдохнувший» мозг без сна

Улучшение памяти и восстановление отдельных участков мозга после длительного бодрствования возможно без сна. К такому выводу пришли ученые из Университета Висконсина в Мэдисоне, которые смогли искусственно воспроизвести у бодрствующих мышей характерную для глубокого сна активность мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Считается, что во время медленного сна (NREM) мозг выполняет важные восстановительные функции. В этот период происходит так называемый синаптический гомеостаз — своеобразная «ревизия» нейронных связей, сформированных в течение дня. Мозг укрепляет важные связи и ослабляет ненужные, что помогает сохранять память и поддерживать нормальную работу нервной системы.

Чтобы проверить, можно ли вызвать подобные процессы без сна, исследователи генетически модифицировали мышей так, чтобы активность нейронов можно было контролировать с помощью света. Затем ученые искусственно воспроизвели в одной из областей коры головного мозга медленноволновую активность, характерную для глубокого сна, пока животные оставались бодрствующими.

Эксперимент показал, что стимулированный участок мозга демонстрировал меньше признаков утомления после периода бодрствования. По словам авторов работы, эта область получила часть восстановительных преимуществ сна еще до того, как мыши отправились отдыхать.

Исследователи также проверили влияние процедуры на память. После периода бодрствования мышам предлагали задачу на распознавание новой среды. Животные, получившие искусственную стимуляцию, справлялись с ней заметно лучше, чем мыши, лишенные такой поддержки, что указывает на сохранение когнитивных функций несмотря на недостаток сна.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет только об экспериментах на животных. В дальнейшем команда планирует выяснить, можно ли добиться похожего эффекта у людей с помощью неинвазивных методов, например транскраниальной электрической стимуляции. При этом ученые не считают, что новая технология сможет полностью заменить сон.

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