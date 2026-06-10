В России мужчины охотнее ремонтируют машину, чем лечат простату

Россияне гораздо охотнее готовы заниматься диагностикой и обслуживанием своего автомобиля, чем проходят профилактические обследования, которые могут спасти им жизнь, — об этом «Газете.Ru» рассказали в Российской государственной страховой компании (Росгосстрах).

Рак простаты — второй по частоте онкологический диагноз среди клиентов компании, оформивших полисы онкострахования или страхования от критических заболеваний. А средняя стоимость платного лечения одного случая составляет 2,2 млн рублей. В большинстве случаев мужчины обращаются за медицинской помощью уже на поздних стадиях развития болезни, когда лечение становится сложнее и требует существенно больше сил и финансов.

Согласно исследованиям, за последние три года онкологический чекап, который в среднем стоит 15 тыс. руб., прошли только 9% россиян. И каждый третий уверен, что такие обследования — слишком дорогое удовольствие. При этом расходы на содержание автомобиля большинство россиян воспринимают как норму. Так, 17% тратят на машину до 5 тысяч рублей ежемесячно, еще 24% — от 5 до 10 тысяч рублей. У 17% расходы составляют от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, а более 30 тысяч рублей на обслуживание автомобиля готовы выделять 9% опрошенных.

«Многие мужчины готовы без напоминаний менять масло, проходить ТО и реагировать на любой подозрительный звук в автомобиле. Но собственное здоровье нередко откладывается «на потом». При этом профилактика рака простаты — это не сложная или дорогостоящая процедура. Во многих случаях мужчинам достаточно включить в своей ежегодный чекап анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА/PSA), чтобы выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение», — отметила Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

Помимо регулярных профилактических обследований, дополнительной опорой может стать и онкострахование. Такой полис позволяет заранее подготовиться к возможным рискам: в случае серьезного диагноза человеку не приходится в спешке искать клиники, разбираться в вариантах лечения или экстренно решать финансовые вопросы.

Репрезентативный опрос проведен СК «Росгосстрах» и ГК Автодом в январе 2026 года среди 1051 респондента во всех федеральных округах РФ.

Ранее эксперты указывали, что серьезные болезни, включая рак и диабет, часто выявляют случайно при плановых обследованиях.