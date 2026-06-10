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Наука

Назван быстрый способ улучшить подвижность в пожилом возрасте

PLOS: четыре минуты силовых упражнений в день улучшают подвижность после 65 лет
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Всего четыре минуты силовых упражнений в день способны заметно улучшить физическую форму и подвижность людей старше 65 лет. К такому выводу пришли американские исследователи. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS One.

В исследовании участвовали 97 человек, средний возраст добровольцев составил 74 года. В течение 12 недель одна группа ежедневно выполняла короткий комплекс упражнений, а другая сохраняла привычный образ жизни.

Тренировка включала отжимания от стены или опоры, вставания со стула, тягу эспандера (растяжимой ленты) и подъемы на платформу. Каждое упражнение выполнялось по 30 секунд с таким же временем отдыха, поэтому все занятие занимало всего четыре минуты.

Спустя три месяца участники, выполнявшие упражнения, продемонстрировали заметное улучшение показателей, связанных с повседневной активностью. Они стали чаще вставать со стула за 30 секунд, дольше удерживать равновесие на одной ноге и быстрее выполнять тест на подъем и ходьбу. По словам ученых, это свидетельствует об укреплении мышц ног, улучшении координации и сохранении способности к самостоятельному передвижению.

Авторы отмечают, что именно эти показатели тесно связаны с риском падений, потерей независимости и необходимостью постороннего ухода в пожилом возрасте. При этом короткая продолжительность тренировок помогла поддерживать высокую мотивацию: участники выполняли упражнения практически без пропусков на протяжении всего исследования.

Исследователи считают, что результаты опровергают распространенное мнение о необходимости длительных тренировок для поддержания здоровья в старшем возрасте. Даже несколько минут регулярной силовой нагрузки в день могут помочь сохранить мобильность, снизить риск возрастных ограничений и дольше оставаться независимыми.

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