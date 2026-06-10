Названы регионы России с самым высоким климатическим риском

Исследователи Высшей школы экономики разработали интерактивное веб-приложение «Рейтинг регионов по уровню климатических рисков», позволяющее оценить климатическую уязвимость каждого из 85 субъектов России в зависимости от выбранного климатического сценария и временного горизонта. Инструмент создан на платформе ArcGIS Experience Builder специалистами Центра геоданных НИУ ВШЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Авторы выделили пять ключевых климатических угроз: волны жары с воздействием на общественное здоровье, водный стресс и угрозу для сельского хозяйства, лесные пожары с ущербом для лесного хозяйства, деградацию вечной мерзлоты как риск для жилищной инфраструктуры, а также экстремальные осадки, угрожающие населению и инфраструктуре. Для каждого из рисков рассчитывается сводный показатель уязвимости, объединяющий климатические прогнозы с социально-экономическими данными по регионам.

Расчёты базируются на трех сценариях Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК): умеренном (SSP1-2.6), промежуточном (SSP2-4.5) и жёстком (SSP5-8.5). Пользователь может выбрать как временной горизонт — ближайшие десятилетия или конец XXI века, — так и конкретный сценарий, получив регионально дифференцированную картину уязвимости.

«Приложение помогает выявлять зоны наибольшей уязвимости и поддерживать принятие управленческих решений в сфере климатической адаптации. Это особенно важно для регионов с экстремальными природными условиями — Арктики, степной зоны или территорий с развитым агропромышленным комплексом», — отметила директор Центра геоданных НИУ ВШЭ Татьяна Аниськина.

По словам ведущего аналитика центра Оксаны Юдовой, инструмент ориентирован на широкий круг пользователей: от региональных администраций и федеральных ведомств до научного сообщества и широкой общественности. В перспективе авторы планируют расширить набор индикаторов и добавить возможность сравнительного анализа регионов в динамике.

По данным Росгидромета, за последние 30 лет средняя температура в России растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Особенно уязвимы арктические территории, Западная Сибирь и регионы со значительной долей вечной мерзлоты в грунте. Именно для таких зон инструмент ВШЭ способен дать наиболее практически значимые оценки уязвимости и помочь региональным властям расставить приоритеты при планировании адаптационных мероприятий.

Приложение доступно в открытом доступе. Для каждого типа рисков предусмотрена отдельная карта с цветовой градацией и сводный рейтинг регионов по суммарной уязвимости.

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