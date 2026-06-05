В России предложили чистить промышленные воды отходами газобетона

Ученые из Новгородского университета предложили использовать отходы автоклавного газобетона марки D400 для глубокой очистки промышленных сточных вод от сверхтоксичного кадмия. Разработанный метод решает две экологические проблемы: утилизацию многотоннажного строительного брака и очистку стоков гальванических цехов — об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Сточные воды промышленных предприятий, особенно гальванических производств, несут в себе скрытую угрозу в виде ионов тяжелых металлов. Кадмий — один из самых опасных среди них. Попадая в окружающую среду, он не разлагается, а накапливается в живых организмах. Для человека кадмий является агрессивным мутагеном и антагонистом кальция: он буквально вымывает кальций из костей, разрушает эритроциты и поражает внутренние органы — от печени до поджелудочной железы.

Самым эффективным методом глубокой очистки таких стоков признана адсорбция — поглощение поверхностью твердого адсорбента. Автор исследования в качестве адсорбента предложила использовать газобетон. При производстве газобетонных блоков масса материала уходит в брак еще на этапе резки сырых массивов перед их отправкой в автоклав. Кроме того, блоки часто бьются при транспортировке и на стройплощадках.

Секрет эффективности этого «мусора» кроется в его химическом составе и структуре. Строительный блок состоит из кварцевого песка — 70%, негашеной извести — до 20%, портландцемента, включая сложные силикаты и алюминаты кальция — от 8 до 10%, гипса и алюминиевой пудры — по 2%.

В процессе производства алюминиевая пудра вступает в химическую реакцию, выделяя водород. Пузырьки газа превращают застывающий бетон в губку с диаметром пор от одного до трех миллиметров. Химики использовали в эксперименте блоки плотностью 400 кг/м³. Материал дробили на фракции размером всего 1–2 миллиметра. Эксперимент проводился при строго выверенном соотношении масс: одну часть адсорбента на 100 частей загрязненного раствора.

Результаты показали, что гранулы бетона способны эффективно улавливать опасный металл из растворов с концентрацией загрязнения от 10 до 150 мг/дм³, снижая его содержание на 90%.

Ранее ученые НовГУ исследовали способность микропластика впитывать ионы тяжелых металлов.