Названы два скрытых фактора риска развития диабета

SLEEP2026: бессонница и апноэ повышают риск развития диабета в несколько раз

Сочетание бессонницы и обструктивного апноэ сна связано с особенно высоким риском развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Йельского университета в результате анализа данных более миллиона человек. Результаты были представлены на конференции SLEEP 2026.

Ученые выяснили, что каждое из этих нарушений сна по отдельности повышает вероятность развития диабета. Бессонница увеличивала риск на 41%, тогда как обструктивное апноэ сна — состояние, при котором дыхание многократно останавливается во сне, — было связано с повышением риска более чем в четыре раза у женщин и в пять раз у мужчин.

Наиболее неблагоприятной оказалась ситуация, когда у человека одновременно присутствовали оба расстройства. В этом случае вероятность развития диабета второго типа была в 6,2 раза выше по сравнению с людьми без нарушений сна. У мужчин риск возрастал в 6,5 раза, у женщин — в 4,7 раза.

Авторы отмечают, что сочетание бессонницы и апноэ сна остается недооцененным фактором риска метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению, нарушения сна могут влиять на обмен веществ через хронический стресс, воспаление, колебания уровня кислорода в крови и ухудшение чувствительности тканей к инсулину.

Исследователи рекомендуют людям, которые регулярно сталкиваются с трудностями при засыпании, частыми пробуждениями или симптомами апноэ сна, проходить обследование у специалистов по медицине сна.

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