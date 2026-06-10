В России ученые продлили жизнь опухоли яичка вне организма до 10 дней

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из других научных центров научились сохранять живую ткань семиомы (злокачественная опухоль яичка, которая развивается из зародышевых клеток) вне организма до 10 дней, – они впервые в мире адаптировали технологию ex vivo культуры органа для этой опухоли яичка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ.

Технология поможет выбрать способ эффективного противоопухолевого лечения еще в лаборатории вместо того, чтобы подбирать лекарственные препараты методом проб и ошибок, назначая их пациенту.

Даже если опухоли относятся к одному и тому же подтипу, новообразования у разных пациентов могут кардинально отличаться своими молекулярными и биологическими параметрами. А это затрудняет подбор персонализированного лечения. Более того, некоторые опухоли оказываются устойчивыми к стандартному лечению. Чтобы подобрать таргетное лечение, специалисту нужно получить представление не только о самих раковых клетках, но и об их взаимодействии друг с другом и с микроокружением.

При этом существующие методы недостаточно точны и имеют свои ограничения. Особенно сложно смоделировать развитие и реакцию на препараты именно семиомы – наиболее распространенной злокачественной опухоли яичка из герминогенных (зародышевых) клеток, которые в норме должны были стать сперматозоидами. Такая опухоль устроена сложнее, чем многие другие виды рака.

Внимание ученых привлекла технология EVOC (Ex Vivo Organ Culture) – метод культивирования эксплантатной культуры, то есть фрагментов ткани, извлеченных во время операции из опухоли и помещенных в специальную питательную среду. Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра радиологии впервые в мире провели пилотное исследование модели EVOC для семиомы, немного изменив технологию.

Исследование показало, что семиома сохраняет жизнеспособность до 10 дней. Что самое важное, сохраняется значительное количество клеточных элементов микроокружения, что делает метод перспективным для дальнейшего лабораторного изучения.

Исследователи пришли к выводу, что применение модели EVOC может сделать анализ семиомы и персонализированный подбор препаратов противоопухолевой терапии доступнее и точнее, чем при других способах ее изучения. А возможность культивировать опухоль до 10 дней позволит получить данные, которые невозможно собрать за день-два: например, проследить за скоростью деления клеток и выяснить, каков отсроченный ответ на лечение.

Ранее ученые разрабатывали онковакцину «Неоонковак», выбирая пациентов по количеству мутаций в опухоли.