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Наука

Названы три принципиально разных пути развития болезни Альцгеймера

A&D: болезнь Альцгеймера не развивается по единому сценарию
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии выяснили: болезнь Альцгеймера не развивается по единому сценарию — среди людей с уже выявленными биомаркерами заболевания четко прослеживаются три принципиально разные траектории когнитивного снижения. Понимание этих траекторий критически важно для проектирования клинических испытаний и ранней терапии. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Авторы проанализировали данные двух крупных проспективных исследований с участием 1629 пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет, у которых биохимические маркеры болезни — повышенный уровень тау-белка и амилоида в крови или спинномозговой жидкости — уже присутствовали, но клинических симптомов деменции ещё не было. Наблюдение продолжалось до семи лет с регулярным нейропсихологическим тестированием.

Около 70% участников на протяжении всего периода сохраняли когнитивные функции в норме — несмотря на наличие альцгеймеровских биомаркеров. Вторая группа (около 22%) демонстрировала медленное, но устойчивое снижение памяти и исполнительных функций. Третья — около 8% — резко теряла когнитивные способности уже в первые два года и быстро переходила в стадию клинической деменции.

Ключевым практическим выводом стало то, что ни один из существующих диагностических инструментов — ни когнитивные шкалы, ни МРТ, ни биомаркерные тесты — не позволял надёжно предсказать принадлежность пациента к «быстрой» группе на начальном этапе. Это ставит под сомнение дизайн клинических испытаний новых препаратов: если 70% участников и без лечения остаются стабильными, истинный эффект терапии статистически занижается.

Исследователи призывают разработать новые стратификационные биомаркеры, позволяющие заранее выявлять пациентов с быстрым прогрессированием. Именно они выигрывают от терапии сильнее всего и должны составлять большинство участников испытаний следующего поколения — только так можно объективно оценить реальную эффективность новых лекарств.

Авторы также проверили, влияет ли наличие генетических факторов риска — в частности, аллели APOE4 — на принадлежность к той или иной группе. Оказалось, что у носителей APOE4 вероятность попасть в «быстрый» кластер несколько выше, однако даже этот генотип не позволяет надежно предсказать скорость снижения у конкретного человека.

Ранее ученые нашли способ улучшить подвижность спустя годы после инсульта.

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