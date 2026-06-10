Физики усомнились в существовании прошлого и будущего как частей реальности

Новый философско-физический анализ поставил под сомнение одно из распространенных следствий теории относительности — идею о том, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно как части неизменного четырехмерного «блока». По мнению авторов, «блочная вселенная» — не физическая реальность, а математический артефакт теории, а движение во времени является не иллюзией сознания, а фундаментальным свойством мироздания. Работа опубликована в журнале New Scientist.

Концепция «блочной вселенной», или этернализма, вытекает из специальной теории относительности Эйнштейна: поскольку у разных наблюдателей нет единого «сейчас», физики нередко заключают, что все моменты времени равно реальны. Прошлое не исчезает, будущее не наступает — они просто «уже есть» в четырехмерном пространстве-времени, и субъективное ощущение течения времени сводится к нейронному феномену, не отражающему физическую реальность.

Авторы нового анализа указывают, что этот вывод смешивает математическую модель с онтологией. Из симметричности уравнений по времени не следует, что прошлое и будущее физически существуют наравне с настоящим. Согласно альтернативной концепции — презентизму, — реально только настоящее, а ход времени является объективным свойством природы, а не конструктом восприятия. Эту позицию разделяет ряд квантовых гравитационистов.

Дополнительным аргументом против «блока» служит термодинамическая стрела времени: энтропия неизменно растет в одном направлении, создавая физическую асимметрию между прошлым и будущим, которую невозможно объяснить, если оба они в равной мере реальны.

Дискуссия обрела новое измерение в контексте квантовой гравитации, где само пространство-время оказывается производным, а не базовым. В петлевой квантовой гравитации непрерывный поток времени — не иллюзия, а первичная структура реальности, из которой пространство-время возникает как приближение при больших масштабах. Если это так, то вопрос об «онтологическом статусе прошлого» оказывается принципиальным не только для философии, но и для физики будущего.

Авторы подчеркнули, что их анализ не претендует на окончательное опровержение этернализма — теория относительности сохраняет свои предсказательные возможности. Речь идет о принципиально другом вопросе: правомерно ли интерпретировать математическую модель как прямое описание онтологической структуры мироздания, или же физика нуждается в более осторожном языке при обсуждении природы времени.

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