Тайна девятой планеты в нашей системе получила неожиданную развязку

Гипотеза о существовании массивной девятой планеты на дальней периферии Солнечной системы получила новый серьезный удар: два недавно открытых транснептунового объекта — 2017 OF201 и 2023 KQ14 — движутся по орбитам, принципиально несовместимым с предсказаниями теории. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AJ).

Гипотеза о девятой планете была выдвинута в 2016 году астрономами Константином Батыгиным и Майком Брауном из Калтека. Они обратили внимание, что орбиты ряда объектов пояса Койпера кластеризованы в одном направлении относительно Солнца. Такое «подталкивание» мог создавать массивный невидимый объект — предположительно суперземля или ледяной гигант размером от пяти до десяти масс Земли, обращающийся на расстоянии в сотни астрономических единиц. Гипотеза вызвала большой интерес, хотя критики с самого начала указывали на возможное смещение наблюдательной выборки.

Орбита 2017 OF201 ориентирована противоположно предсказанному кластеру, что прямо противоречит гравитационному влиянию Девятой. Объект 2023 KQ14, один из самых удаленных транснептунов из когда-либо зафиксированных, движется по траектории, которая была бы нестабильной при наличии массивной планеты на предполагаемом месте. Примечательно, что именно в той области неба, где теория предсказывала концентрацию «выталкиваемых» объектов, не обнаруживается ожидаемого кластера.

Астрономы разделились. Одни полагают, что наблюдаемые кластеры объясняются смещениями выборки, а новые данные ставят окончательную точку в дискуссии. Другие настаивают, что статистика все еще указывает на гравитационное влияние неизвестного тела — просто ещё более удаленного и массивного, чем предполагалось изначально.

Решающее слово должна сказать обсерватория Вера Рубин: начав полноценный обзор южного неба, она будет ежегодно открывать десятки новых транснептунов. Накопленная за несколько лет статистика позволит проверить гипотезу с точностью, недостижимой при сегодняшних объемах данных, и окончательно ответить на вопрос о том, существует ли таинственная планета на краю Солнечной системы.

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