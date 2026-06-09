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Наука

В Китае обнаружили пивной напиток возрастом 2300 лет

JAS: В Китае нашли запечатанный сосуд с пивным напитком возрастом 2300 лет
Dandara

Археологи в Китае обнаружили в гробнице IV века до нашей эры около 3,7 литра жидкости, которая по результатам химического анализа оказалась древним пивом возрастом примерно 2300 лет. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports (JAS).

Находка была сделана недалеко от города Гуюань в провинции Нинся, в захоронении эпохи Воюющих царств (около 475-221 годов до н. э.), расположенном вблизи участка Великой Китайской стены. По данным ученых, в Древнем Китае ферментированные напитки нередко помещали в гробницы как погребальные подношения, которые, как считалось, помогали умершим в загробной жизни.

Лабораторный анализ показал наличие в жидкости 23 классов органических соединений, включая аминокислоты, жирные кислоты и углеводы, а также следы дрожжевых клеток. Кроме того, исследователи обнаружили признаки использования проса, пшеницы и ячменя, что позволило уверенно идентифицировать напиток как зерновое пиво, а не фруктовый алкоголь.

По мнению ученых, находка свидетельствует о высоком уровне развития древнего пивоварения в Китае и подтверждает, что технология зернового брожения использовалась уже более двух тысяч лет назад. Сам сосуд также содержал следы сложной системы герметизации: горлышко было закрыто тканью и слоем органических материалов, что обеспечило сохранность жидкости на протяжении веков.

Исследователи отмечают, что по химическому составу напиток, вероятно, имел кислый вкус из-за накопления органических кислот за время хранения. При этом его первоначальные вкусовые свойства восстановить невозможно.

Ранее ученые объяснили, почему вино снижает риск болезней сердца у некоторых людей.

 
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