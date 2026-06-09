Вакцина от вызывающей рак болезни получила разрешение на испытания

Американская биотехнологическая компания Moderna получила разрешение британского фармацевтического регулятора на испытание вакцины от синдрома Линча, повышающего риски развития рака. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Испытания вакцины начнутся летом 2026 года. Согласно публикации, в ходе испытаний компания оценит эффективность экспериментальной вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты. Препарат будет обучать иммунную систему уничтожать клетки с мутациями, до того как они разовьются в опухоли.

Синдром Линча — одно из наиболее распространенных наследственных заболеваний, повышающих риски развития рака. Приблизительно им более один из 300 человек во всем мире. У пациентов с синдромом Линча наблюдаются мутации в генах системы репарации ДНК. Эти мутации нарушают способность клеток исправлять ошибки при делении, что повышает риск развития злокачественных опухолей.

До этого стало известно, что получение разрешения на применение пептидной и мРНК-вакцин от глиобластомы запланировано на 2026 год. Как сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, первый препарат будет пептидным, его назовут «Глиопепт».

Ранее в ФМБА оценили эффективность российской вакцины от аллергии.