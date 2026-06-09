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Наука

Вакцина от вызывающей рак болезни получила разрешение на испытания

Moderna получила разрешение на испытание для вакцины от синдрома Линча
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Американская биотехнологическая компания Moderna получила разрешение британского фармацевтического регулятора на испытание вакцины от синдрома Линча, повышающего риски развития рака. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Испытания вакцины начнутся летом 2026 года. Согласно публикации, в ходе испытаний компания оценит эффективность экспериментальной вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты. Препарат будет обучать иммунную систему уничтожать клетки с мутациями, до того как они разовьются в опухоли.

Синдром Линча — одно из наиболее распространенных наследственных заболеваний, повышающих риски развития рака. Приблизительно им более один из 300 человек во всем мире. У пациентов с синдромом Линча наблюдаются мутации в генах системы репарации ДНК. Эти мутации нарушают способность клеток исправлять ошибки при делении, что повышает риск развития злокачественных опухолей.

До этого стало известно, что получение разрешения на применение пептидной и мРНК-вакцин от глиобластомы запланировано на 2026 год. Как сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, первый препарат будет пептидным, его назовут «Глиопепт».

Ранее в ФМБА оценили эффективность российской вакцины от аллергии.

 
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