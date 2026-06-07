«Совы» более склонны к тревожности и одиночеству, выяснили ученые

Люди, которые предпочитают поздно ложиться спать и поздно просыпаться, чаще сталкиваются с тревожностью и чувством одиночества. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга. Результаты работы представлены на совместной конференции Американской академии медицины сна и Общества исследований сна (SLEEP 2026).

Ученые изучили данные 442 человек и проанализировали их хронотип — индивидуальные предпочтения в отношении времени сна и бодрствования. Участники также заполнили опросники, оценивающие уровень тревожности и чувство одиночества.

Исследование показало, что у людей с вечерним хронотипом, которых часто называют «совами», уровень тревожности оказался значительно выше, чем у тех, кто предпочитает ранний подъем.

По словам авторов работы, одной из причин может быть чувство одиночества, особенно в ночные часы. Анализ данных показал, что чем сильнее человек ощущал себя одиноким ночью, тем выше был уровень его тревожности.

Исследователи предполагают, что проблема связана с несовпадением социальных графиков. Люди, ведущие преимущественно ночной образ жизни, могут реже взаимодействовать с окружающими, поскольку их режим не совпадает с распорядком большинства людей.

«Совы» чаще сообщали о худшем психическом самочувствии именно из-за сочетания повышенной тревожности и чувства социальной изоляции, отметил руководитель исследования Алек Харлоу.

Авторы считают, что борьба с одиночеством может стать одним из способов улучшения психического здоровья людей с вечерним хронотипом. По их мнению, особое внимание стоит уделять чувству изоляции, возникающему в ночное время, когда тревожные переживания могут усиливаться.

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