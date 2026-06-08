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Наука

Назван простой способ снизить риск психических расстройств для пожилых

JAD: хороший сон в пожилом возрасте снижает риск психических расстройств

Пожилые люди, которые хорошо спят, значительно реже сталкиваются с симптомами депрессии в будущем. Более того, улучшение качества сна со временем также снижает риск развития психических расстройств. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Нинся, проанализировавшие данные более 8 тысяч жителей Великобритании. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Авторы исследования решили выяснить, как качество сна влияет на риск развития депрессивных симптомов в долгосрочной перспективе. Для этого они использовали данные проекта English Longitudinal Study of Ageing, в котором регулярно наблюдают за состоянием здоровья жителей Англии старше 50 лет. В анализ вошли 8425 человек, не имевших признаков депрессии на момент начала исследования.

Участники сообщали, насколько часто за последний месяц они испытывали проблемы с засыпанием, просыпались ночью или слишком рано утром. На основе этих данных исследователи разделили их на группы с плохим, средним и хорошим качеством сна. Наблюдение продолжалось до восьми лет.

Результаты показали, что по сравнению с людьми, которые плохо спали, участники со средним качеством сна имели на 45% более низкий риск появления симптомов депрессии. У тех, кто оценивал свой сон как хороший, риск был ниже сразу на 69%. Эта связь сохранялась даже после учета множества факторов, включая возраст, пол, образование, доход, индекс массы тела и наличие хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет, рак и болезни легких. Особенно выраженный защитный эффект наблюдался у людей в возрасте от 60 до 80 лет.

Ученые также изучили, как изменения сна влияют на психическое здоровье. Оказалось, что у людей, которым удалось сохранить стабильное качество сна на протяжении нескольких лет, риск развития депрессивных симптомов был на 36% ниже по сравнению с теми, чей сон ухудшился.

По словам авторов, существует несколько возможных биологических механизмов, объясняющих этот эффект. Нарушения сна активируют стрессовую систему организма и повышают уровень гормона кортизола. Хронически высокий уровень этого гормона способен негативно влиять на гиппокамп — область мозга, участвующую в регуляции эмоций.

Кроме того, недостаток качественного сна связан с усилением воспалительных процессов и снижением уровня нейротрофического фактора мозга — белка, необходимого для нормальной работы нервной системы и устойчивости к стрессу.

Ранее ученая назвала главные плюсы и минуса сна с партнером в одной кровати.

 
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