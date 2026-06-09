От «ледниковых стран» на Северном Кавказе остались «небольшие леднички»

Географ Кондратьева: за 50 лет ледники на Эльбрусе отступили почти на 300 метров

За последние 50 лет ледники на Эльбрусе из-за повышения температуры почти на 1°C и увеличения количества осадков отступили примерно на 300 м, сообщила РИА Новости завлабораторией гляциологии (изучает природные льды на поверхности Земли) Высокогорного геофизического института, доктор географических наук Наталия Кондратьева.

Ученая уточнила, что об этом говорят исследования, проведенные с 2022 по 2025 год. Почти на 300 м отступили Азау, Малый Азау и Гарабаши.

По словам географа, на других ледниковых объектах Кавказа из-за регионального потепления наблюдается аналогичная ситуация. Так, в высокогорной зоне Кабардино-Балкарии за тот же период среднемесячная температура выросла на 0,9°C, а сумма среднемесячных осадков — на 138 мм.

«В Ингушетии, в Чечне их (малых ледниковых форм. — «Газета.Ru») уже практически нет, в Дагестане небольшие леднички еще остались, а ведь там же были целые ледниковые страны», — заявила Кондратьева.

Она добавила, что из-за таяния ледников увеличиваются риски паводков, сходят сели и оползни.

Весной к подтоплению Махачкалы привели в том числе паводки на реках Тарнаирки и Черкес-озеня в районе Агач-аула. Они «создали критическую нагрузку» на ливневую систему.

Ранее в двух районах Дагестана оползень и камнепад повредили газопроводы.