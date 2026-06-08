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Наука

Слова-паразиты оказались ранним сигналом ухудшения работы мозга

JSLHR: слова-паразиты и запинки в речи говорят об ухудшении когнитивных функций
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Торонто и исследовательского центра Baycrest выяснили, что слова-паразиты и трудности подбора слов могут говорить об ослаблении исполнительной функции мозга. Эта когнитивная способность при деменции ухудшается одной из первых. Результаты исследования опубликованы в Journal of Speech, Language, and Hearing Research (JSLHR).

В исследовании приняли участие 76 неврологически здоровых людей в возрасте от 65 до 75 лет. Участникам предложили описать изображение своими словами, после чего ученые проанализировали их речевые паттерны.

Выяснилось, что люди с более медленной, прерывистой речью и выраженными паузами впоследствии демонстрировали худшие результаты в когнитивных тестах. При этом ухудшения могли проявляться задолго до появления явных клинических симптомов.

«Более быстрый и плавный стиль речи связан с более развитыми мыслительными способностями. К ранним признакам возможных когнитивных нарушений относится частое использование слов-паразитов («э-э», «гм»), трудности с подбором слов и сбивчивый ритм разговора», — отметил ведущий автор исследования доктор Джед Мельцер.

Исследователи отмечают, что речь может отражать изменения в работе мозга значительно раньше, чем традиционные диагностические методы. Анализ повседневных разговоров, по их мнению, способен стать простым инструментом раннего выявления когнитивных нарушений без необходимости сложных медицинских тестов.

Авторы работы считают, что в будущем такие технологии анализа речи с помощью искусственного интеллекта могут использоваться для массового скрининга риска когнитивных нарушений у пожилых людей.

Ранее была названа вредная привычка, избавление от которой снижает риск деменции на 50%.

 
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