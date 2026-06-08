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Наука

В Музее космонавтики покажут датчики для снятия кардиограммы Гагарина

Музею космонавтики подарят датчики, в которых Гагарин готовился к полету
Russian Look/Global Look Press

В Музей космонавтики передадут уникальный медицинский артефакт, связанный с подготовкой Юрия Гагарина к первому полету в космос — пояс с кабелем отведения, с помощью которого у космонавта снимали кардиограмму за сутки до старта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Музея.

Церемония дарения состоится 11 июня. Институт медико-биологических проблем Российской академии наук передаст музею пояс с электродами кардиографа, который использовался для контроля состояния Гагарина во время предполетной подготовки. С его помощью врачи фиксировали работу сердца и другие физиологические показатели, оценивая готовность человека к полету.

Подобные процедуры были частью обязательной медицинской подготовки первых космонавтов. Юрий Гагарин в книге «Дорога в космос» описывал установку датчиков и регулярные проверки давления, пульса и температуры, которые проводились перед стартом.

В музее уже хранится подлинная кардиограмма Гагарина, снятая за 16 часов до запуска ракеты «Восток». Она была передана доктором медицинских наук Иваном Акулиничевым, участвовавшим в предполётных обследованиях космонавтов и разработке бортового медицинского комплекса «Вега-А».

Новый экспонат станет частью выставки «Сердце первого», приуроченной к 65-летию полета Гагарина. Экспозиция посвящена подготовке первого космического полета и включает редкие документы, элементы космической техники, катапультные кресла, аварийные наборы космонавтов, а также личные вещи участников программы «Восток». После передачи пояс с датчиками будет представлен на временной выставке до 5 июля 2026 года.

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