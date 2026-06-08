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Наука

У сахарной диеты нашли необратимый эффект для памяти

NutriNeuro: злоупотребление сахаром может навсегда изменить работу мозга
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Технологического университета Сиднея выяснили, что ухудшение памяти, вызванное питанием с высоким содержанием сахара, может частично снижаться при переходе на более здоровую диету, но не восстанавливается полностью. Результаты систематического обзора и метаанализа опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience (NutriNeuro).

Исследование основано на анализе 27 доклинических исследований на мышах и крысах, в которых изучалось влияние диеты с высоким содержанием сахара и жиров на когнитивные функции. Ученые оценивали, как переход от нездорового рациона к более сбалансированному питанию влияет на память, мотивацию и поведенческие реакции.

Анализ показал, что перевод животных на более здоровую диету действительно улучшал показатели памяти по сравнению с теми, кто продолжал питаться продуктами с высоким содержанием сахара и жиров. Однако восстановление оказалось неполным: когнитивные функции не возвращались к уровню животных, которые никогда не получали «нездоровую» диету.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при замене диеты с высоким содержанием жиров. В этих случаях память заметно улучшалась. Однако при рационе с высоким содержанием добавленного сахара или сочетании сахара и жиров восстановление когнитивных функций было значительно слабее или отсутствовало.

По словам авторов, особенно уязвимой к таким изменениям оказалась работа гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение. Именно с его нарушениями ранее связывали влияние «сахарной» диеты и снижение когнитивных функций.

Исследователи отмечают, что улучшение рациона в любом случае положительно влияет на мозг, однако длительное потребление большого количества сахара может оставлять стойкие последствия для памяти. По их словам, это указывает на важность профилактики, а не только последующего изменения питания.

Ученые подчеркивают, что результаты получены на животных моделях, однако они согласуются с данными о связи между высоким потреблением сахара и ухудшением функций гиппокампа у людей.

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