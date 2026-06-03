Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученая назвала главные плюсы и минуса сна с партнером в одной кровати

Нейрофизиолог Лопес: сон с партнером укрепляет чувство безопасности
Shutterstock/FOTODOM

Сон рядом с партнером способствует выработке гормонов, связанных с чувством безопасности и эмоциональной привязанностью, однако храп и частые ночные пробуждения могут свести этот эффект на нет. Об этом рассказала нейрофизиолог Аньяна Лопес, комментируя растущую популярность раздельного сна среди молодых пар. Эксперта цитирует издание CuidatePlus.

По словам специалиста, в последние годы все больше людей отказываются от традиции спать в одной кровати каждую ночь. Одной из главных причин становится ухудшение качества сна. Если один из партнеров храпит, часто меняет положение тела во сне или просыпается раньше другого из-за будильника, это может приводить к регулярным нарушениям ночного отдыха.

Лопес отметила, что даже кратковременные пробуждения, которые человек может не помнить утром, способны сокращать продолжительность глубоких фаз сна. В результате снижается качество восстановления организма, усиливается дневная усталость и ухудшается концентрация внимания.

В то же время совместный сон имеет и важные преимущества. Как объяснила нейрофизиолог, рядом с близким человеком мозг воспринимает окружающую обстановку как более безопасную. Это сопровождается активацией нейрохимических механизмов, связанных с ощущением комфорта, спокойствия и эмоциональной привязанности. Благодаря этому некоторым людям легче заснуть и поддерживать непрерывный сон в течение ночи.

По мнению специалиста, универсального решения в вопросе совместного или раздельного сна не существует. Если присутствие партнера не мешает полноценному отдыху, совместный сон может положительно влиять на психологическое состояние и укреплять отношения. Однако при выраженном несовпадении режимов раздельный отдых может оказаться более полезным для здоровья.

Ранее врач назвал лучшее время для секса.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!