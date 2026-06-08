Стало известно, в каких случаях действительно полезно принимать коллаген

Коллагеновые добавки могут приносить пользу коже и суставам, однако их эффективность для улучшения спортивных результатов оказалась сильно преувеличенной. К такому выводу пришли исследователи из Английского университета имени Раскина, выполнившие крупнейший на сегодняшний день анализ научных данных о коллагене. Результаты опубликованы в журнале Aesthetic Surgery Journal Open Forum (ASJOF).

Коллаген остается одной из самых популярных добавок на рынке здорового образа жизни. Производители обещают улучшение состояния кожи, укрепление суставов, ускорение восстановления после тренировок и даже повышение спортивных показателей. Чтобы проверить эти утверждения, ученые объединили данные 16 систематических обзоров и 113 рандомизированных клинических исследований с участием почти 8 тысяч человек.

Анализ показал, что наиболее убедительные доказательства эффективности коллагена связаны со здоровьем кожи. У людей, регулярно принимавших добавки, улучшались увлажненность и эластичность кожи. При этом эффект становился более заметным при длительном применении.

Положительное влияние было обнаружено и у пациентов с остеоартрозом. Более продолжительный прием коллагена ассоциировался со снижением боли и скованности в суставах.Кроме того, исследователи зафиксировали умеренные улучшения показателей, связанных с состоянием мышц и сухожилий. По мнению авторов, это может говорить о потенциальной роли коллагена в поддержании здоровья опорно-двигательного аппарата по мере старения.

Однако результаты оказались значительно менее впечатляющими в спортивной сфере. Несмотря на активную рекламу коллагена среди спортсменов и любителей фитнеса, обзор не выявил убедительных доказательств того, что добавка улучшает физическую работоспособность или ускоряет восстановление после нагрузок. Ученые не обнаружили значимого влияния на мышечную болезненность после тренировок, скорость восстановления или механические свойства сухожилий.

Исследователи также отметили интересную закономерность: более современные клинические испытания зачастую демонстрируют более выраженные эффекты коллагена. Это может быть связано как с совершенствованием самих препаратов, так и с улучшением качества научных исследований.

Авторы подчеркнули, что для окончательных рекомендаций необходимы новые качественные клинические исследования, которые помогут определить оптимальные дозировки, продолжительность приема и возможные различия между источниками коллагена.

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