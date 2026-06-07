Названа популярная добавка китайской традиционной медицины, эффективная против облысения

Корень горца многоцветкового (Polygonum multiflorum), который более тысячи лет используется в традиционной китайской медицине, может оказаться перспективным средством для лечения андрогенетической алопеции — самой распространенной формы облысения. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Journal of Holistic Integrative Pharmacy (JHIP).

Андрогенетическая алопеция, известная как облысение по мужскому или женскому типу, развивается постепенно. Со временем волосяные фолликулы уменьшаются в размерах и начинают производить все более тонкие и короткие волосы, пока их рост не замедляется или не прекращается вовсе.

Сегодня для лечения заболевания чаще всего используют препараты финастерид и миноксидил. Однако часть пациентов отказывается от них из-за возможных побочных эффектов, включая сексуальные нарушения при приеме финастерида или раздражение кожи головы при использовании миноксидила.

Авторы нового обзора проанализировали результаты лабораторных исследований, клинических наблюдений и исторических медицинских источников. По их данным, Polygonum multiflorum может воздействовать сразу на несколько механизмов развития облысения.

Одной из ключевых причин андрогенетической алопеции считается гормон дигидротестостерон (ДГТ), который способствует уменьшению волосяных фолликулов. Согласно имеющимся данным, растение способно снижать влияние этого гормона и тем самым защищать фолликулы.

Кроме того, соединения, содержащиеся в корне, могут препятствовать преждевременной гибели клеток волосяных фолликулов и активировать сигнальные пути Wnt и Shh, которые участвуют в регуляции роста и восстановления тканей.

Исследователи также отмечают возможное положительное влияние растения на кровоснабжение кожи головы. Улучшение микроциркуляции способствует доставке кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам, создавая более благоприятные условия для роста волос.

При этом ученые подчеркивают, что большое значение имеет способ приготовления растения. В традиционной китайской медицине корень обычно подвергается специальной обработке, которая может влиять как на его эффективность, так и на безопасность.

Авторы напоминают, что натуральное происхождение не гарантирует отсутствие побочных эффектов. Активные вещества растений способны оказывать выраженное воздействие на организм, а их свойства зависят от дозировки, качества сырья и способа обработки.

Ранее были названы лекарства от давления, которые реже всего вызывают побочные эффекты.