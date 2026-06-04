Названы лекарства от давления, которые реже всего вызывают побочные эффекты

JAMA: наиболее хорошо от давления переносятся блокаторы рецепторов ангиотензина II

Страх перед побочными эффектами остается одной из главных причин, по которой люди с гипертонией прекращают лечение. Новое крупное исследование показало, какие препараты от повышенного давления пациенты переносят лучше всего и реже бросают принимать. Результаты опубликованы в журнале JAMA.

По данным ВОЗ, в 2024 году гипертонией страдали около 1,4 млрд человек. Однако контролировать давление удается лишь примерно каждому пятому пациенту. Одной из причин является низкая приверженность лечению: многие люди опасаются побочных эффектов или прекращают прием препаратов вскоре после начала терапии.

Чтобы выяснить, какие лекарства переносятся лучше, ученые проанализировали результаты 716 двойных слепых рандомизированных клинических исследований с участием 159 362 человек. Авторы сравнили различные классы препаратов и их комбинации, оценивая, насколько часто пациенты прекращали лечение из-за нежелательных реакций.

Наиболее хорошо переносимыми оказались блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). Эти препараты препятствуют действию гормона, который вызывает сужение сосудов, благодаря чему сосуды расслабляются и давление снижается.

Исследование показало, что пациенты, принимавшие БРА, реже прекращали лечение из-за побочных эффектов, чем участники, получавшие некоторые другие препараты. Более того, показатели отмены терапии оказались даже ниже, чем в группах плацебо.

Лучшей комбинацией по переносимости стало сочетание БРА с блокатором кальциевых каналов (БКК). Четыре из пяти самых хорошо переносимых схем лечения включали именно препараты группы БРА.

В противоположность этому блокаторы кальциевых каналов при использовании в качестве единственного препарата чаще вызывали побочные эффекты и приводили к отказу от терапии. Повышенная частота прекращения лечения также наблюдалась при некоторых комбинациях, например бета-блокаторов с мочегонными препаратами.

Исследователи отдельно проанализировали наиболее распространенные нежелательные явления — головную боль, головокружение, отеки и кашель. Оказалось, что большинство препаратов для снижения давления, за исключением блокаторов кальциевых каналов, были связаны с меньшей частотой головных болей по сравнению с плацебо. Авторы предполагают, что это может быть связано с особенностями действия БКК на сосуды головного мозга.

По мнению исследователей, результаты помогут врачам подбирать терапию с учетом не только эффективности препаратов, но и вероятности побочных эффектов. Это особенно важно, поскольку, по данным предыдущих исследований, от 30 до 80% пациентов прекращают прием антигипертензивных препаратов в течение первого года после назначения.

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