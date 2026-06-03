Ученые выявили неожиданную особенность русского языка

Лингвисты Пермского Политеха впервые экспериментально подтвердили, что носители русского языка бессознательно связывают определенные звуки с формой и размером объектов окружающего мира. Результаты исследования могут пригодиться маркетологам, разработчикам голосовых помощников, психологам и логопедам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Явление, при котором звучание слова вызывает устойчивые ассоциации с внешними характеристиками предметов, называется звукосимволизмом. Один из самых известных примеров — эксперимент с вымышленными словами «буба» и «кики». Большинство людей независимо от языка называют округлую фигуру «бубой», а угловатую — «кики». Ученые считают, что такие связи могут иметь биологическую основу.

Несмотря на большое количество подобных исследований за рубежом, для русского языка экспериментальных данных до сих пор было немного. Чтобы восполнить этот пробел, специалисты провели серию психолингвистических экспериментов с участием 232 добровольцев разного возраста и уровня образования.

Участникам показывали фотографии реальных объектов — людей, автомобилей, механизмов и различных предметов — и предлагали сопоставить их с вымышленными словами. В исследовании использовались как известные пары слов из зарубежных экспериментов, например «малума» и «такете», так и специально созданные для русского языка квазислова «буола» и «кикета». В отличие от многих предыдущих работ, где использовались простые геометрические фигуры, российские ученые решили проверить эффект на изображениях объектов реального мира.

Результаты показали, что русскоязычные участники демонстрировали удивительно высокое согласие в ответах. Точность совпадений достигла 86,7% при оценке формы и 83,5% при оценке размера объектов.

По словам заведующей кафедрой «Иностранные языки и связи с общественностью» ПНИПУ, доктора филологических наук Светланы Шляховой, звуки «о», «у», а также согласные «м», «л» и «б» устойчиво ассоциируются у носителей русского языка с чем-то округлым, плавным и крупным. Напротив, звуки «и», «е», а также согласные «ж», «р» и «к» чаще связываются с острыми, угловатыми и небольшими объектами.

Авторы считают, что полученные данные могут найти практическое применение. Например, при создании названий товаров производители смогут подбирать звучание бренда так, чтобы оно лучше соответствовало внешнему виду продукта. Разработчики голосовых помощников и систем искусственного интеллекта смогут использовать эти закономерности для более естественного взаимодействия с пользователями. Кроме того, результаты могут оказаться полезными для диагностики нарушений речи и восприятия у детей и взрослых.

Исследование стало одним из первых, экспериментально подтвердивших существование устойчивых связей между звучанием слов и восприятием формы и размера объектов именно на материале русского языка.

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