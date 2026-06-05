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Наука

Ксения Шойгу заявила о нехватке оптоволокна для БПЛА

Ксения Шойгу: пока в России не хватает оптоволокна
Пресс-служба Фонда «Долина Менделеева»

Пока в России наблюдается нехватка оптоволокна, как для гражданских целей, так и для БПЛА, однако в ближайшие годы планируется создать собственное производство оптоволокна полного цикла, — об этом рассказала «Газете.Ru» на ПМЭФ генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» — проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

«Оптоволокна не хватает для всего. В гражданском секторе это - передача данных, ЦОДы (центры обработки данных), майнинг, реализация задач цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта. Во-первых, основа технологии — тетрахлорид германия, который у нас добывают сложным методом. Но в России есть потенциал для быстрого развития, особенно в сфере оптоволокна. Наши разработки позволяют добывать германий и использовать собственное сырье», — заметила специалист.

По ее словам, технологически мы способны догнать лидеров в этой области.

«У нас есть уверенность, что в ближайшие годы у нас будет собственное производство оптоволокна полного цикла», — заключила Шойгу.

Подробнее о том, почему «Долину Менделеева» решили построить в Сибири, какие именно заводы будут строить в Сибири и какой объем инвестиций уже удалось привлечь — в интервью Шойгу «Газете.Ru».

Ранее Ксения Шойгу сообщила о своей беременности и рождении дочери в августе.

 
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