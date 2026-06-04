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Беременная Ксения Шойгу раскрыла месяц рождения дочки

Ксения Шойгу сообщила, что родит девочку в августе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Шойгу — общественный деятель, президент Федерации триатлона России и дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу — готовится стать матерью во второй раз. В августе у нее родится еще одна девочка, об этом она сообщила «Газете.Ru» на ПМЭФ.

«У меня будет девочка в августе», — сказала Ксения Шойгу «Газете.Ru».

В 2021 году у Ксении Шойгу родилась первая дочь — Милана. По словам Шойгу, старшая дочь очень ждет появления сестры на свет.

О беременности Ксении Шойгу стало известно в мае. Тогда об этом сообщил бывший возлюбленный. Он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с забега, в котором Ксения Шойгу приняла участие вместе с их общей дочерью Миланой. Сейчас младшая дочь секретаря Совбеза РФ ждет ребенка от другого мужчины.

«У меня не было гендер-пати, к сожалению или к счастью. Очень большой объем работы. У меня будет девочка. Милана очень ждет пополнения в семье, мы с ней пробежали первый километр. Когда мы сказали, что мы с тобой вдвоем пробежали, она ответила: «Нет, мы втроем пробежали». Я согласилась: «Хорошо, пробежали втроем»», — ранее сообщала Ксения.

Ксения Шойгу возглавила проект постройки Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. О том, почему России необходим этот проект, какова специализация 13 заводов, которые собираются построить в Сибири, и каких денежных вливаниях уже удалось договориться с инвесторами, Ксения Шойгу рассказала в большом интервью «Газете.Ru». Его публикация намечена на 5 июня.

Ранее Сергей Шойгу, отец Ксении, заявил о наличии у России внушительных запасов оружия.

 
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