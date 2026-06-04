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Наука

«Это пока дорогая история»: Баканов назвал стоимость полета в космос для туриста

Баканов: стоимость туристического полета в космос составит около 2 млрд рублей
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Стоимость туристического полета в космос будет составлять порядка 2 миллиардов рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в беседе для «VK видео» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Это пока дорогая история. Стоимость — ракета, поделенная на количество участников. Обязательно должно быть два профессионала, потому что они могут направить, поэтому около двух миллиардов рублей», — объяснил глава госкорпорации причину такой высокой стоимости.

Тем не менее Баканов считает, что поездки на промышленные предприятия отрасли также можно отнести к туристическому туризму. По его словам, увидеть вживую прожиг двигателя, даже на расстоянии, — это «колоссальные эмоции».

До этого американская компания Blue Origin отправила в суборбитальный полет американский многоразовый корабль New Shepard с шестью туристами на борту. Стоимость полета составила около $500 тыс. Кроме того, подобные туристические программы организует конкурент Blue Origin — Virgin Galactic.

Ранее ученые впервые за десятки лет разгадали тайну вращения Сатурна.

 
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