Препарат от астмы оказался эффективен против агрессивного рака

NatCan: препарат от астмы монтелукаст помогает подавлять агрессивные виды рака
Ученые из Северо-Западного университета выяснили, что популярный препарат от астмы монтелукаст может помогать иммунной системе бороться с агрессивными опухолями и повышать эффективность иммунотерапии. Результаты исследования опубликованы в Nature Cancer (NatCan).

Исследователи обнаружили, что многие виды рака используют молекулу CysLTR1 для подавления иммунного ответа. С ее помощью опухоль фактически «перенастраивает» часть иммунных клеток — нейтрофилов — так, чтобы они не атаковали раковые клетки, а помогали опухоли избегать иммунной защиты.

Нейтрофилы обычно считаются одной из первых линий обороны организма: они уничтожают бактерии, участвуют в воспалительных реакциях и помогают иммунной системе реагировать на угрозы. Однако опухоли способны менять поведение этих клеток, превращая их в инструмент собственной защиты.

В экспериментах на мышах ученые блокировали молекулу CysLTR1 с помощью монтелукаста — препарата, который уже много лет применяется для лечения астмы и аллергии. После этого рост опухолей замедлялся, улучшалась выживаемость животных, а некоторые виды рака снова начинали отвечать на иммунотерапию.

Эффект наблюдался сразу при нескольких типах опухолей, включая тройной негативный рак молочной железы, меланому и рак кишечника. По словам авторов работы, монтелукаст не просто подавлял вредное влияние иммунных клеток, а фактически «перепрограммировал» их обратно на борьбу с опухолью.

Ученые считают, что открытие может ускорить разработку новых подходов к лечению рака. Поскольку монтелукаст уже давно одобрен и широко используется в медицине, его потенциальное применение в онкологии может пройти путь до клинических испытаний быстрее, чем создание полностью нового препарата.

При этом исследователи подчеркивают, что пока результаты получены только в доклинических экспериментах на животных. Чтобы подтвердить эффективность и безопасность такого подхода для людей, необходимы полноценные клинические исследования.

