В средневековом туалете обнаружили неожиданную находку

Археологи обнаружили в Германии редкую находку — почти полностью сохранившийся восковой блокнот XIII–XIV века, который пролежал сотни лет в средневековой уборной. Благодаря необычным условиям находка сохранилась настолько хорошо, что ученые рассчитывают расшифровать записи владельца. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Артефакт нашли во время раскопок в городе Падерборн. Исследователи изучали старую выгребную яму, относящуюся к XIII–XIV векам, когда среди органических остатков обнаружили небольшой продолговатый предмет размером около 10 × 7,5 см.

После очистки выяснилось, что это восковая записная книжка — распространённый в Средние века аналог блокнота для заметок. Она состояла из деревянных страниц, покрытых воском, и была заключена в тисненый кожаный переплёт. Для письма использовали металлический или костяной стилус: острым концом наносили текст, а тупым стирали записи и выравнивали поверхность.

Книга оказалась необычайно хорошо сохранена. Внутри сохранились все десять страниц: восемь двусторонних и две крайние односторонние. Более того, на многих листах по-прежнему различим почерк владельца.

По предварительной версии, блокнот мог принадлежать купцу из Падерборна. Археологи предполагают, что в нем записывали торговые сделки и личные заметки. Исследователи отмечают, что купцы в Средние века относились к образованной части общества и часто умели читать и писать, в отличие от большинства населения.

Ученым еще предстоит определить точный возраст книги и материалы ее изготовления, а также полностью расшифровать текст. Это оказалось непростой задачей: несмотря на хорошую сохранность, отдельные слова написаны с ошибками и требуют детального анализа.

