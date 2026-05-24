Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В средневековом туалете обнаружили неожиданную находку

ScienceAlert: в средневековом туалете найден отлично сохранившийся блокнот
LWL/ S. Brentführer

Археологи обнаружили в Германии редкую находку — почти полностью сохранившийся восковой блокнот XIII–XIV века, который пролежал сотни лет в средневековой уборной. Благодаря необычным условиям находка сохранилась настолько хорошо, что ученые рассчитывают расшифровать записи владельца. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Артефакт нашли во время раскопок в городе Падерборн. Исследователи изучали старую выгребную яму, относящуюся к XIII–XIV векам, когда среди органических остатков обнаружили небольшой продолговатый предмет размером около 10 × 7,5 см.

После очистки выяснилось, что это восковая записная книжка — распространённый в Средние века аналог блокнота для заметок. Она состояла из деревянных страниц, покрытых воском, и была заключена в тисненый кожаный переплёт. Для письма использовали металлический или костяной стилус: острым концом наносили текст, а тупым стирали записи и выравнивали поверхность.

Книга оказалась необычайно хорошо сохранена. Внутри сохранились все десять страниц: восемь двусторонних и две крайние односторонние. Более того, на многих листах по-прежнему различим почерк владельца.

По предварительной версии, блокнот мог принадлежать купцу из Падерборна. Археологи предполагают, что в нем записывали торговые сделки и личные заметки. Исследователи отмечают, что купцы в Средние века относились к образованной части общества и часто умели читать и писать, в отличие от большинства населения.

Ученым еще предстоит определить точный возраст книги и материалы ее изготовления, а также полностью расшифровать текст. Это оказалось непростой задачей: несмотря на хорошую сохранность, отдельные слова написаны с ошибками и требуют детального анализа.

Ранее была раскрыта тайна гигантских каменных сосудов в Лаосе.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!