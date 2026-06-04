Эксперт объяснила, почему весенняя аллергия может не проходить все лето

Насморк, слезотечение и зуд в глазах могут сохраняться даже после окончания весеннего цветения деревьев. Это связано с тем, что сезон аллергии состоит из нескольких волн, а летом на смену одним аллергенам приходят другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

По словам эксперта, многие ошибочно считают, что аллергический сезон заканчивается в мае. Однако после пыльцы березы, ольхи и других деревьев в воздухе появляются аллергены злаковых трав, а ближе к концу лета — сорных растений, включая полынь, лебеду и амброзию. Из-за этого симптомы могут сохраняться месяцами, создавая впечатление затяжной простуды.

«Летом человек сталкивается сразу с несколькими раздражителями. Помимо пыльцы, аллергическую реакцию могут вызывать домашняя и уличная пыль, плесневые грибки, шерсть животных, а также загрязненные фильтры кондиционеров», — отмечает эксперт.

Аллергическая реакция развивается из-за того, что иммунная система ошибочно воспринимает безвредные частицы как угрозу. В ответ запускается воспаление, которое приводит к заложенности носа, чиханию, зуду, покраснению глаз и слезотечению. При длительном контакте с аллергеном воспалительный процесс может сохраняться неделями.

Одним из главных признаков аллергии специалист называет связь симптомов с окружающей средой. Если состояние ухудшается после прогулок, проветривания квартиры, поездок на дачу или работы в саду и улучшается после дождя или в помещении с закрытыми окнами, причиной, вероятнее всего, является именно аллергическая реакция. В отличие от нее вирусные инфекции обычно сопровождаются повышенной температурой, ломотой и болью в горле.

Эксперт советует не игнорировать симптомы, которые повторяются из года в год в одно и то же время. Для уменьшения контакта с аллергенами рекомендуется чаще проводить влажную уборку, мыть волосы после пребывания на улице, регулярно очищать кондиционеры и по возможности избегать длительного нахождения на открытом воздухе в период активного пыления растений.

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