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Наука

Назван простой способ защитить психическое здоровье без лекарств

D&A: полноценный сон и физическая активность защищают психическое здоровье
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Умеренные и интенсивные физические нагрузки оказываются значительно полезнее для психического здоровья, чем легкая активность вроде неспешных прогулок. К такому выводу пришли исследователи из Университета Оулу. Работа опубликована в журнале Depression and Anxiety (D&A).

Ученые проанализировали данные почти 4,5 тысячи участников долгосрочного проекта Northern Finland Birth Cohort 1966. В возрасте 46 лет добровольцы в течение двух недель носили датчики активности, которые фиксировали уровень физических нагрузок и время, проведенное в сидячем положении. Затем исследователи сопоставили эти данные с результатами опросников, оценивающих симптомы тревоги и депрессии.

Оказалось, что чем больше времени люди уделяли умеренной и интенсивной физической активности по сравнению с сидячим образом жизни и легкими нагрузками, тем реже у них наблюдались признаки тревожности и депрессии.

К умеренным и интенсивным нагрузкам относятся такие виды активности, во время которых человек начинает слегка задыхаться: быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или интенсивные занятия фитнесом.

По словам доцента Университета Оулу Майсы Ниемеля, результаты показывают, что для психического здоровья важен не просто факт движения, а именно интенсивность нагрузки.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что с точки зрения психического здоровья ключевое значение имеет интенсивность физической активности, а не просто увеличение количества движений», — отметила исследовательница.

Авторы также выяснили, что даже небольшие изменения распорядка дня могут принести пользу. Если заменить всего 30 минут сидячего времени умеренной или интенсивной физической активностью, выраженность симптомов депрессии оказывается в среднем на 9% ниже, а тревожности — примерно на 5% ниже.

Еще одним важным фактором оказался сон. В среднем участники исследования спали около 7 часов 30 минут в сутки. Даже сокращение сна на 5–30 минут было связано с небольшим усилением симптомов тревоги и депрессии.

Исследователи подчеркивают, что физическую активность нельзя рассматривать отдельно от остальных составляющих дня. Сон, сидячее поведение и различные уровни нагрузок образуют единую 24-часовую систему, в которой изменение одного элемента неизбежно влияет на остальные.

По мнению авторов работы, оптимальной стратегией для поддержания психического здоровья в среднем возрасте является сочетание достаточного сна и регулярных умеренных или интенсивных физических нагрузок. При этом увеличение тренировок не должно происходить за счет сокращения времени отдыха.

Ранее ученые установили, что хорошая физическая форма в 30–50 лет сохраняет эластичность артерий в пожилом возрасте.

 
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