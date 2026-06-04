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Наука

В Африке обнаружили неизвестных науке флуоресцирующего паука и бронированного сверчка

CNN: ученые обнаружили в Анголе вид пауков, светящихся синим под ультрафиолетом
The Wilderness Project/Reuters

Во время экспедиции в Восточную Африку международная группа из 16 специалистов нашла десятки видов животных и насекомых, потенциально неизвестных науке, передает CNN.

В материале уточняется, что ученые исследовали высокогорное плато Лисима в Анголе. Это практически непроходимая местность, а 27-летняя гражданская война в регионе, завершившаяся в 2002 году, мешала доступу к этой части страны.

В статье говорится, что исследователи обнаружили в том числе паука-краба с короной, флуоресцирующего под ультрафиолетовым светом. Причина этого свечения специалистам пока неизвестна. Также они нашли паука-крестовика, который, защищаясь от хищников, прикидывается ядовитой божьей коровкой; восемь новых видов бабочек; нелетающую муху, питающуюся кровью летучих мышей, и бронированного сверчка.

По мнению ученых, наиболее уязвимы те виды насекомых и животных, которые имеют ограниченный ареал обитания или специфические требования к окружающей их среде.

В прошлом году специалисты кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета с коллегами из Университета Тайчжоу (КНР) обнаружили в Китае неизвестные виды лишайника. Многие образцы, собранные 100 лет назад, сейчас сложно изучить, из них нельзя выделить ДНК, исследовать современными молекулярными методами, поэтому ученые снова собрали свежий материал в тех же местах, где побывали европейские исследователи.

Ранее ученые выделили новый вид пауков благодаря их «огромным гениталиям».

 
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