Уральские ученые обнаружили неизвестные виды лишайников

Специалисты кафедры биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета с коллегами из Университета Тайчжоу (КНР) обнаружили в Китае неизвестные виды лишайников. Образцы собрали во время масштабной экспедиции в провинции Ганьсу и Юннань. Об этом «Газете.Ru» сообщили в УрФУ.

«Мы повторили две экспедиции 100-летней давности. Так, в провинции Юннань исследовали территории, где в 1914–1916 годах проходила экспедиция под руководством австрийского ботаника Генриха Хандел-Мацетти. В провинции Ганьсу мы собрали материал по маршруту китайско-шведской экспедиции под руководством Свена Хедина в 1927–1935 годах», — рассказал участник экспедиции профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Александр Пауков.

По словам ученых, многие образцы, собранные 100 лет назад, сегодня сложно изучить, из них нельзя выделить ДНК, исследовать современными молекулярными методами. Поэтому ученые снова собрали свежий материал в тех же местах, где побывали европейские исследователи (маршруты задокументированы), но в этот раз удалось не только повторить находки и собрать обширный материал, но и обнаружить новые, не описанные ранее таксоны.

«Хорошо, что теперь такая коллекция есть и в России, а не только в Швейцарии и Австрии, а у наших ученых появилась возможность изучать их не в Европе, а в Екатеринбурге», — отметил Пауков.

Предварительные оценки показывают, что группам лишайников, которые изучат биологи, примерно 40–60 млн лет. Помимо просто неизвестных видов лишайников биологи обнаружили новые для Китая. Например, Atrostelia — новый род в семействе Megasporaceae. Филогенетически он близок к Aspiciliella, но отличается лучисто-плакодиовидными талломами (тело лишайника), крупными спорами (23–36 мкм) и субстиктовой кислотой, как вторичным метаболитом, добавляет ученый.

«Atrostelia — это новый вид и новый род лишайника. Мы обнаружили его в высокогорьях Китая. Считалось, что он эндемик Тувы. А после находок в Китае мы понимаем, что этот вид встречается в высокогорьях Азии, на высоте около 3000 метров. И есть шанс найти его и в других местах, например в Монголии, Восточном Казахстане, где примерно схожий климат», — объясняет Александр Пауков.

Со временем ученые смогут дать название неизвестным видам, после чего их зарегистрируют. Так, каждый новый таксон регистрируют в международной базе данных MycoBank. А образцы ДНК внесут в другую международную базу данных — GenBank. После чего сведения о новых лишайниках будут доступны ученым со всего мира.

