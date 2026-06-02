В России разработали нетравмирующий метод наблюдения за раком мочевого пузыря

Ученые из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Красноярского государственного медицинского университета и Красноярского краевого клинического онкологического диспансера разработали неинвазивный метод контроля состояния пациентов после лечения рака мочевого пузыря. Новый тест основан на определении в моче белка сурвивина и потенциально может сократить необходимость в регулярных цистоскопиях — неприятной процедуре, требующей введения специального инструмента в мочевой пузырь. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе КНЦ СО РАН.

Рак мочевого пузыря относится к наиболее распространенным онкоурологическим заболеваниям. На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно или маскируется под воспалительные процессы, поэтому опухоль нередко выявляют уже после ее развития. Не менее сложной задачей остается наблюдение за пациентами после лечения, поскольку стандартный контроль обычно требует регулярных цистоскопий.

Исследователи решили проверить, можно ли использовать белок сурвивин в качестве маркера заболевания. В норме его содержание в моче крайне низкое, однако при развитии опухолей мочеполовой системы его концентрация возрастает.

Для определения сурвивина ученые использовали биолюминесцентный иммуноанализ. К молекулам белка присоединяется специальная светящаяся метка — искусственная люцифераза. При взаимодействии с сурвивином она испускает голубое свечение, интенсивность которого зависит от концентрации белка в образце. Чем больше сурвивина, тем ярче сигнал.

«Разработанный нами способ способен выявлять мочевой сурвивин в диагностически значимом диапазоне концентраций», — рассказал младший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Никита Панамарев. По его словам, все компоненты тест-системы были созданы в российских лабораториях, а чувствительность метода оказалась не хуже зарубежных коммерческих аналогов.

Испытания показали, что анализ позволяет отличать больных от здоровых людей со специфичностью до 97%. Кроме того, концентрация сурвивина оказалась связана со стадией и размером опухоли: чем агрессивнее новообразование, тем выше уровень белка.

Особый интерес вызвала возможность использовать тест для отслеживания рецидивов. Исследователи сравнили уровень сурвивина в моче пациентов до лечения и через полтора-два месяца после него. Оказалось, что после удаления опухоли концентрация белка обычно снижается ниже диагностического порога, а при повторном развитии заболевания вновь начинает расти.

Авторы подчеркивают, что пока тест нельзя рассматривать как самостоятельный метод диагностики, особенно на ранних стадиях заболевания, где его чувствительность остается недостаточной. Следующей задачей ученые называют повышение точности метода при сохранении высокой специфичности.

