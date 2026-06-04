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Наука

Названы самые опасные для здоровья источники углеводов

BMJ: картофель фри и белый рис повышают риск диабета
Midhat/Shutterstock/FOTODOM

Картофель сам по себе может быть не так опасен для здоровья, как принято считать. Крупное исследование показало, что повышенный риск развития диабета второго типа связан прежде всего с картофелем фри, тогда как вареный, запеченный или приготовленный в виде пюре картофель такой связи не продемонстрировал. Результаты опубликованы в журнале The BMJ.

Картофель содержит клетчатку, витамин С, магний и другие полезные вещества. Однако из-за высокого содержания крахмала и высокого гликемического индекса его часто связывают с повышенным риском диабета. Авторы новой работы решили выяснить, зависит ли этот риск от способа приготовления продукта и того, какими блюдами его заменяют в рационе.

Для этого ученые проанализировали данные более 205 тысяч американских медицинских работников, участвовавших в трех долгосрочных исследованиях. Наблюдение продолжалось почти 40 лет — с 1984 по 2021 год. За это время диабет второго типа был диагностирован у 22 299 участников. После учета образа жизни и других факторов исследователи обнаружили, что каждые три порции картофеля в неделю были связаны с увеличением риска диабета второго типа примерно на 5%.

Однако наиболее выраженная связь наблюдалась для картофеля фри. Употребление трех порций этого блюда в неделю ассоциировалось с повышением риска диабета на 20%. В то же время аналогичное количество вареного, запеченного картофеля или картофельного пюре не было связано со статистически значимым увеличением риска заболевания.

Исследователи также оценили, что происходит при замене картофеля другими источниками углеводов. Наиболее благоприятным вариантом оказались цельнозерновые продукты.

Замена трех еженедельных порций картофеля цельнозерновыми продуктами была связана со снижением риска диабета на 8%. Если заменить цельнозерновыми картофель фри, потенциальное снижение риска достигало 19%. Совсем другой результат показал белый рис. Замена им картофеля или блюд из вареного и запеченного картофеля, наоборот, ассоциировалась с более высоким риском развития диабета.

По мнению ученых, при профилактике диабета важнее обращать внимание не столько на полный отказ от картофеля, сколько на ограничение картофеля фри и увеличение доли цельнозерновых продуктов в рационе.

Ранее было названо заболевание, особенно опасное для людей с диабетом.

 
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