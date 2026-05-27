Названо заболевание, особенно опасное для людей с диабетом

Сахарный диабет и патологии щитовидной железы не только усложняют течение друг друга, но и умножают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинский директор Международной медицинской лаборатории Хеликс Дмитрий Денисов.

Как отметил специалист, сахарный диабет и патологии щитовидной железы сегодня входят в число самых распространенных эндокринных заболеваний в мире. При этом у людей с диабетом проблемы со щитовидкой выявляются заметно чаще, чем в общей популяции.

Особенно опасным считается сочетание диабета второго типа и гипотиреоза — состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. По словам врача, нелеченный гипотиреоз усиливает инсулинорезистентность, из-за чего клетки хуже реагируют на инсулин, а уровень глюкозы продолжает расти.

«В результате формируется «порочный круг»: диабет ухудшает работу щитовидной железы, а ее дисфункция затрудняет контроль гликемии», — объяснил эксперт.

Отдельное внимание врач уделил субклиническому гипотиреозу — скрытой форме заболевания, когда уровень ТТГ (тиреотропного гормона) уже повышен, но симптомы практически отсутствуют.

«Внешних проявление при этом почти нет, но риски для диабетика колоссальны. По данным исследований, среди пациентов с впервые выявленным диабетом второго типа распространенность такого состояния достигает почти 15%. Без лечения скрытый гипотиреоз со временем может перейти в стойкую форму и повысить риск прогрессирования диабета», — предупреждает специалист.

Кроме того, сочетание диабета и гипотиреоза увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Заболевания по отдельности являются мощными факторами риска развития атеросклероза, инфарктов и инсультов. При их сочетании эти риски не складываются, а умножаются.

Денисов рекомендуют пациентам с диабетом второго типа, особенно женщинам и людям с резкими изменениями веса или трудностями в достижении целевого уровня гликированного гемоглобина, регулярно проверять уровень ТТГ и свободного Т4. Ранняя диагностика нарушений щитовидной железы позволяет вовремя начать терапию и облегчить контроль диабета.

