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Наука

Названа неожиданная причина проблем в браке

JHSB: плохой сон у женщин приводит к проблемам в браке
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Плохой сон может влиять на отношения супругов сильнее, чем считалось ранее. Американские исследователи обнаружили, что качество сна связано с уровнем напряженности в браке, причем особенно заметно этот эффект проявляется у женщин. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Health and Social Behavior (JHSB).

Сон обычно рассматривают как индивидуальную биологическую потребность, однако для большинства семей это еще и совместная деятельность: супруги делят одну кровать, а беспокойный сон одного человека может отражаться на самочувствии другого.

Исследователи из Техасского университета в Остине решили выяснить, как качество сна влияет на отношения в браках. Для этого они проанализировали данные проекта Health and Relationships Project, включавшего 378 супружеских пар — всего 756 человек.

Участники сначала заполнили подробные анкеты, а затем в течение десяти дней ежедневно отвечали на вопросы о качестве сна и отношениях с супругом. Они оценивали, насколько хорошо спали предыдущей ночью, а также сообщали, чувствовали ли себя обиженными, раздраженными или недооцененными партнером за последние сутки.

Анализ показал, что в целом хороший сон был связан с меньшим количеством конфликтов и напряжения на следующий день. Наиболее выраженный эффект наблюдался у женщин. Более того, на их восприятие отношений влияло не только собственное качество сна, но и то, насколько хорошо спал партнер.

«Женщины в браках реагируют как на собственный сон, так и на сон своего партнера, и эта чувствительность очень хорошо заметна в данных», — отметила ведущий автор исследования Ася Сайдам.

По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что женщины чаще берут на себя эмоциональную работу по поддержанию отношений и значительную часть домашних обязанностей. Из-за этого недостаток сна сильнее отражается на их эмоциональном состоянии и восприятии семейных взаимодействий.

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