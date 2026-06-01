Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

Названа неожиданная причина повышенной тревожности

BBI: нарушение усвоения фруктозы связано с повышенной тревожностью
Shutterstock

Французские исследователи обнаружили связь между нарушением усвоения фруктозы и повышенной тревожностью. По их данным, избыток фруктозы, который не всасывается в кишечнике, может изменять состав микрофлоры, вызывать воспаление и влиять на работу мозга через так называемую ось «кишечник — мозг». Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

Фруктоза — простой сахар, который содержится во фруктах и овощах, а также в большом количестве добавляется в сладкие напитки, соки и переработанные продукты. Для ее усвоения необходим специальный белок-переносчик в тонком кишечнике. Если количество фруктозы превышает возможности этого механизма, часть сахара попадает в толстую кишку, где становится пищей для бактерий. Такое состояние называют мальабсорбцией фруктозы.

Авторы работы решили проверить, может ли этот процесс влиять не только на пищеварение, но и на психическое состояние. В исследовании приняли участие 55 здоровых мужчин. Добровольцы в течение недели фиксировали свой рацион, после чего прошли дыхательный тест, позволяющий определить, насколько эффективно организм усваивает фруктозу.

Оказалось, что признаки мальабсорбции фруктозы присутствовали примерно у 60% участников. При этом количество потребляемой фруктозы у людей с нарушением усвоения и без него практически не различалось.

Участники также заполнили психологические опросники. Люди с мальабсорбцией фруктозы в среднем демонстрировали более высокий уровень тревожности. Хотя различия не достигали уровня клинического психического расстройства, они указывали на повышенное эмоциональное напряжение.

Анализы крови показали, что у таких добровольцев были повышены уровни воспалительных белков и бактериальных токсинов, попавших из кишечника в кровоток. Кроме того, исследование образцов кала выявило заметные различия в составе кишечной микрофлоры.

Чтобы проверить, действительно ли нарушение усвоения фруктозы может влиять на мозг, ученые провели дополнительные эксперименты на мышах, генетически лишенных белка-переносчика фруктозы. После четырех недель питания с добавлением фруктозы животные демонстрировали более выраженное тревожное и депрессивноподобное поведение по сравнению с контрольными группами.

Исследование показало, что у таких мышей значительно изменялся состав кишечной микрофлоры, а в клетках микроглии — иммунных клетках мозга — активировались гены, связанные с воспалением. Это свидетельствует о том, что воспалительные процессы, возникающие в кишечнике, способны воздействовать на центральную нервную систему.

Ранее ученые разработали новую диету, снижающую риск развития диабета на 31%.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!