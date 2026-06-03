Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Назван неожиданный способ ускорить восстановление после инсульта

CNS: иглоукалывание может ускорять восстановление после инсульта
Shutterstock

Иглоукалывание может помогать восстанавливать подвижность после инсульта за счет изменений в структуре головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета традиционной китайской медицины. Результаты исследования опубликованы в журнале CNS Neuroscience & Therapeutics.

В работе приняли участие 56 пациентов, перенесших инсульт. В течение двух недель часть добровольцев проходила сеансы традиционной акупунктуры, тогда как контрольная группа получала процедуру с воздействием на неактивные точки, не связанные с лечебным эффектом.

Наиболее выраженное улучшение двигательных функций наблюдалось у пациентов, прошедших курс настоящей акупунктуры. Они лучше справлялись с задачами, связанными с движением рук и ног, а также демонстрировали более высокие показатели восстановления после инсульта.

Чтобы выяснить возможный механизм такого эффекта, исследователи провели сканирование мозга участников. Оказалось, что курс акупунктуры сопровождался увеличением объема серого вещества в нескольких областях мозга, отвечающих за контроль движений, координацию и планирование моторной активности. При этом чем сильнее были структурные изменения, тем лучше восстанавливалась подвижность конечностей.

По мнению авторов работы, результаты указывают на способность акупунктуры влиять на нейропластичность — процесс перестройки нервных связей после повреждения мозга. Именно благодаря этому механизму мозг может частично компенсировать последствия инсульта и восстанавливать утраченные функции.

Исследователи отмечают, что для окончательного подтверждения эффективности метода необходимы более крупные клинические испытания. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что иглоукалывание может оказывать влияние не только на симптомы, но и на процессы восстановления нервной системы после инсульта.

Ранее было названо главное условие для сохранения здоровья сосудов после 60.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!