Назван неожиданный способ ускорить восстановление после инсульта

Иглоукалывание может помогать восстанавливать подвижность после инсульта за счет изменений в структуре головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Шанхайского университета традиционной китайской медицины. Результаты исследования опубликованы в журнале CNS Neuroscience & Therapeutics.

В работе приняли участие 56 пациентов, перенесших инсульт. В течение двух недель часть добровольцев проходила сеансы традиционной акупунктуры, тогда как контрольная группа получала процедуру с воздействием на неактивные точки, не связанные с лечебным эффектом.

Наиболее выраженное улучшение двигательных функций наблюдалось у пациентов, прошедших курс настоящей акупунктуры. Они лучше справлялись с задачами, связанными с движением рук и ног, а также демонстрировали более высокие показатели восстановления после инсульта.

Чтобы выяснить возможный механизм такого эффекта, исследователи провели сканирование мозга участников. Оказалось, что курс акупунктуры сопровождался увеличением объема серого вещества в нескольких областях мозга, отвечающих за контроль движений, координацию и планирование моторной активности. При этом чем сильнее были структурные изменения, тем лучше восстанавливалась подвижность конечностей.

По мнению авторов работы, результаты указывают на способность акупунктуры влиять на нейропластичность — процесс перестройки нервных связей после повреждения мозга. Именно благодаря этому механизму мозг может частично компенсировать последствия инсульта и восстанавливать утраченные функции.

Исследователи отмечают, что для окончательного подтверждения эффективности метода необходимы более крупные клинические испытания. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что иглоукалывание может оказывать влияние не только на симптомы, но и на процессы восстановления нервной системы после инсульта.

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