Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Названо главное условие для сохранения здоровья сосудов после 60

SciRep: хорошая физическая форма в 30 лет сохраняет сосуды здоровыми после 60
BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Каролинского Института в Швеции выяснили, что хорошая физическая форма в возрасте 30-50 лет помогает сохранить эластичность артерий в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports (SciRep).

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, причем одним из ранних признаков повышенного риска инфаркта и инсульта считается жесткость артерий. Исследователи решили проверить, может ли физическая активность в молодом и среднем возрасте влиять на этот показатель и состояние сосудов спустя десятилетия.

Работа основана на данных шведского долгосрочного исследования SPAF-1958, в котором приняли участие 425 человек. За их здоровьем наблюдали на протяжении всей взрослой жизни — замеры жесткости артерий и другие обследования проводились в 34, 52 и 63 года. Участники проходили тесты на велоэргометре для оценки уровня физической подготовки и регулярно сдавали анализы крови на оценку уровня липидов — важных для работы организма жироподобных соединений.

Результаты показали: у людей, которые в 34 и 52 года имели более высокий уровень физической подготовки, в 63 года сосуды оставались более эластичными. Эта связь сохранялась даже после учета таких факторов риска, как артериальное давление, масса тела, курение и уровень холестерина.

При этом показатели холестерина, включая уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, не были связаны с состоянием артерий так же тесно, как физическая форма.

По словам исследователей, регулярная физическая активность оказывает долгосрочное влияние на здоровье сосудов, которое невозможно оценить только по анализам крови. Ученые подчеркивают, что поддерживать хорошую физическую форму важно уже с молодого возраста для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Следующий этап исследования пройдет с участием 68-летних добровольцев — ученые хотят выяснить, как изменения физической формы со временем влияют на здоровье сосудов.

Ранее была названа опасность скачков давления для мозга.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!