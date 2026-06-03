Россиянам рассказали, как увидеть один из самых мощных звездопадов года

В начале июня жители Земли смогут наблюдать пик активности метеорного потока Дневные Ариетиды — одного из самых интенсивных и загадочных звездопадов года. По оценкам астрономов, 7 июня в атмосферу нашей планеты будет влетать до 60 метеоров в час. Однако увидеть большинство из них глазами непросто, поскольку максимум активности приходится на дневное время. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Дневные Ариетиды получили свое название благодаря созвездию Овна, из которого, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Проблема заключается в том, что радиант потока находится слишком близко к Солнцу, поэтому значительная часть метеоров остается скрытой в дневном небе.

По словам Бурмистрова, именно поэтому Ариетиды часто называют радиометеорным потоком. Большинство его частиц регистрируют не телескопы и не человеческий глаз, а радиолокационные системы.

«Метеоры на высоте около 100 километров ионизируют верхние слои атмосферы, создавая плазменный след, который способен отражать радиоволны. Для радаров такие объекты становятся своеобразными маяками», — пояснил ученый.

Несмотря на название, поток все же можно увидеть невооруженным глазом. Лучшее время для наблюдений наступает примерно за 40–60 минут до восхода Солнца, когда небо на востоке еще остается достаточно темным, а радиант уже поднялся над горизонтом.

Особенно заметны так называемые метеоры-грейзеры. Они входят в атмосферу по очень пологой траектории, словно скользя по ее верхним слоям. Благодаря этому такие объекты оставляют длинные светящиеся следы и дольше остаются видимыми на небе.

Происхождение потока до сих пор остается предметом научных дискуссий. Среди возможных источников Ариетид ученые рассматривают два объекта. Первый — астероид 1566 Icarus, орбита которого пересекает орбиту Земли. Второй — короткопериодическая комета 96P/Machholz, входящая в так называемый комплекс Макхольца. Современные модели указывают, что именно комета, вероятнее всего, является главным источником потока, однако полностью исключать астероид Икар пока рано.

Ученый также отметил, что дни с 7 по 9 июня будут интересны не только любителям астрономии, но и радиолюбителям. Если настроить FM-приемник на слабую удаленную радиостанцию, то в момент пролета метеора его плазменный след может отразить радиосигнал. Тогда в динамике можно услышать характерный щелчок, шум или кратковременное усиление сигнала.

По расчетам астрономов, частицы Дневных Ариетид будут входить в атмосферу Земли со скоростью около 40 километров в секунду.

Ранее ученые впервые расшифровали загадочный радиосигнал из далекого космоса.