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Наука

Эксперт призвала есть мандарины, не удаляя белые «нити»

ABC: мандарины полезнее есть, не удаляя с них белые нити
Luca skyline/Shutterstock/FOTODOM

Белые волокна, остающиеся на дольках мандарина после очистки кожуры, содержат намного больше антиоксидантов и других биологически активных соединений, чем сама мякоть фрукта. Об этом рассказала испанский эксперт по безопасности пищевых продуктов Кристина Лора. Эксперта цитирует издание ABC.

По ее словам, многие люди удаляют тонкие белые нити, считая их бесполезными остатками кожуры. Однако эта внутренняя прослойка, известная как альбедо, является одной из самых питательных частей мандарина.

Специалист отметила, что в ней содержится примерно в 20 раз больше антиоксидантов, чем в дольках. Кроме того, альбедо богато пектином — разновидностью пищевых волокон, которая способствует снижению уровня липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Лора подчеркнула, что мандарины в целом являются богатым источником витамина С. Он не синтезируется в теле человека, а поступает только с пищей или в виде добавок. Витамин С необходим для образования коллагена — белка, который составляет основу кожи, хрящей, сухожилий, связок, костей, зубов, мышц, ногтей и кровеносных сосудов. Также он нейтрализует свободные радикалы — биологически активные молекулы, которые запускают окислительные реакции, разрушающие клетки.

Ранее был назван фрукт, убивающий полезность ягод при совместном потреблении.

 
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