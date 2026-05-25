Назван фрукт, убивающий полезность ягод при совместном потреблении

Food: бананы в смузи могут мешать усвоению полезных веществ из ягод
itaci/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что популярное сочетание бананов и ягод в смузи может снижать усвоение флаванолов — растительных соединений, связанных со здоровьем сердца и мозга. Работа опубликована в журнале Food.

Флаванолы содержатся в ягодах, яблоках, винограде, какао, чае и ряде других продуктов. Их связывают с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему, кровоток и когнитивные функции.

Проблема, как выяснили ученые, связана не с самими бананами, а с ферментом полифенолоксидазой (ПФО). Именно он отвечает за потемнение фруктов после нарезки или контакта с воздухом. Бананы содержат много этого фермента, тогда как ягоды — значительно меньше.

Чтобы проверить влияние ПФО, участникам давали три варианта: банановый смузи, ягодный смузи и капсулу с флаванолами для контроля. Затем исследователи измеряли концентрацию флаванолов в крови и моче.

Результат оказался неожиданным: после бананового смузи уровень усвоенных флаванолов был на 84% ниже по сравнению с контролем. При этом ягодный смузи с низкой активностью ПФО показал почти такие же результаты, как капсула.

«Нас удивило, насколько сильно добавление всего одного банана снизило количество флаванолов в смузи и их усвоение организмом», — отметил руководитель исследования Хавьер Оттавиани.

Дополнительный эксперимент показал, что эффект сохранялся даже тогда, когда бананы и флаванолы не смешивали заранее. Это может означать, что фермент продолжает влиять на соединения уже после попадания пищи в желудок.

Авторы подчеркивают: работа не означает, что бананы вредны. Они остаются источником калия, клетчатки и других полезных веществ. Однако если цель смузи — получить максимум флаванолов из ягод, винограда или какао, лучше заменить банан продуктами с низкой активностью ПФО — например, манго, ананасом, апельсином или йогуртом.

Ранее были названы растительные продукты для укрепления здоровья мозга.

 
