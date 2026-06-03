Сколько денег нужно, чтобы ИИ создавал индивидуальные онковакцины за полчаса, рассказал академик Гинцбург

ИИ для создания проекта (чертежа) будущей мРНК-вакцины по индивидуальной генетической информации больного позволит ускорить процесс в разы, но для его работы нужен специализированный дата-центр. Он будет стоит 4-5 млрд рублей, – об этом «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ рассказал научный руководитель Центра имени Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«На каждого человека нужно создать портрет взаимодействия мишеней внутри его опухоли с Т-киллером. Это очень сложная математика. И на одного-то человека это много вычислений, а уж на 600 тысяч онкологических больных, — это просто не сделаешь. Поэтому мы – Центр Гамалеи совместно с Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова и Московским научно-исследовательским онкологическим институтов имени П. А. Герцена — написали проект.

Его идея в том, чтобы всю эту систему перевести на рельсы искусственного интеллекта. В результате скорость вычислений сильно возрастет, это будет занимать час-полчаса на человека. Проект полностью одобрен на уровне Минцифры, а дело сейчас за малым», — рассказал академик.

По словам Гинцбурга, необходимо, чтобы Российская академия наук и Минздрав объединили свои усилия. Они должны договориться о создании специализированного Дата-центра генетической информации онкологических больных.

«Но деньги, конечно, тоже нужны, – примерно 4-5 млрд рублей», — заключил Гинцбург.

Сейчас расчеты занимают порядка недели. После подключения ИИ, чертеж вакцины можно будет получать за полчаса. Ученым останется синтезировать по нему саму вакцину и упаковать ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки человека. После этого пациенту можно будет делать укол.

Ранее вакцина «Неоонковак» показала первые результаты, запустив продукцию цитокинов у пациента.