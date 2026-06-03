Академик Гинцбург рассказал, как влияет микроокружение опухоли на выживаемость

У злокачественных опухолей есть микроокружение, которое может быть горячим (клетки-киллеры могут проникнуть в опухоль) или холодным (клетки-киллеры скапливаются на поверхности опухоли). В первом случае выживаемость пациентов, как правило, лучше, — об этом «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ рассказал научный руководитель Центра имени Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Каждая уважающая себя злокачественная опухоль имеет микроокружение. Соответственно, микроокружение бывает холодным и горячим. Что это значит? Если клетки иммунитета –Т-киллеры (CD8) – могут проникнуть внутрь опухоли, — его окружение называется горячим. Если не могут, а просто скапливаются на поверхности, — холодным. Горячее микроокружение — это хорошо в плане прогноза выживаемости, холодное – плохо», — объяснил Гинцбург.

Чтобы подавить холодное микроокружение опухоли, во время испытаний мРНК-вакцин от рака ученые применяют «Пембролизумаб» (самое продаваемое во всем мире противоопухолевое средство, моноклональное антитело. Относится к иммунотерапевтическим препаратам нового поколения).

«Ингибиторы контрольных точек, одним из которых является «Пембролизумаб», блокируют молекулы, подавляющие иммунный ответ. Они снимают защиту с опухоли, превращают ее микроокружение из холодного в горячее, давая возможность Т-киллерам набрасываться на опухоль. Ингибиторы контрольных точек снимают защиту, но, при этом, не активируют сами киллеры. А вот одновременное сочетание ингибиторов контрольных точек и мРНК-вакцины дают наибольший эффект. Поэтому эти два препарата должны приниматься одновременно, что и сейчас делается у нашего первого пациента с меланомой из Курской области», — заключил академик.

Ранее экспериментальная вакцина амивантамаб показала эффективность у 15 пациентов с запущенным раком, чьи опухоли исчезли полностью.